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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » «Рандом Кофе»: новые знакомства и перспективы

«Рандом Кофе»: новые знакомства и перспективы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Всем знакомы такие сервисы как приложения для анонимных знакомств. Их цель простая и примитивная  – приятно провести время и найти новых друзей или пару.

Всем знакомы такие сервисы как приложения для анонимных знакомств. Их цель простая и примитивная – приятно провести время и найти новых друзей или пару. Однако такая схема поиска людей достаточно размытая и порой бывает очень сложно найти сообщников по интересам, предпочтениям или тем более по бизнесу.

Однако потребность в общении остаётся одной из самых нужных и, безусловно, важно расширять свой круг общения, так как это может положительно сказаться не только на вашем моральном состоянии, но и на поиске потенциальных партнеров по бизнесу. Именно для таких целей и был создан проект анонимных знакомств «Рандом Кофе».

Что такое «Рандом Кофе»

«Рандом кофе» – это проект, который постепенно завоёвывает сердца многих людей по всей России. Основная идея заключается в том, что с помощью специального чат-бота участникам клуба по рандомному общению выбирается оппонент, не только с целью пообщаться ни о чём, но и с целью найти потенциального человека, с которым захочется вести дела по бизнесу. Возможность случайного общения позволяет участникам быть открытыми для новых возможностей и идей, которые могут возникнуть в ходе такой коммуникации. Такой подход к деловому общению через случайное общение в формате случайности помогает участникам выйти за рамки своей зоны комфорта и проявить инициативу.

Преимущества случайного знакомства

В чем прелесть анонимных знакомств:

  • расширение круга общения. Случайное знакомство позволяет познакомиться с людьми, с которыми вы, возможно, не встретились бы в повседневной жизни. Это поможет вам найти новых друзей или партнеров, с которыми у вас могут быть общие интересы или цели;
  • новые возможности. Рандом-общение открывает новые возможности и приключения. Вы можете обнаружить новые хобби, места или род занятий, которые раньше вам не были известны. Это может привести к расширению вашего опыта и перспективы на жизнь;
  • учение на примере других. Случайное знакомство предоставляет вам возможность узнать что-то новое от других людей. Вы можете узнать о разных культурах, обычаях или взглядах на жизнь, что позволит вам расширить свои знания и понимание мира;
  • возможность для роста и развития. Новые знакомства подарят вам положительные, что поможет вам развиваться как личность. Вы станете более открытым, толерантным и адаптивным к различным ситуациям и людям.

Один из самых известных проектов по рандом-кофе – Сорокин.Клуб, который имеет собственного бота по подбору ваших собеседников. Всё, что от вас будет требоваться после того как программа найдёт вам человека для общения, – встретится или созвонится с ним в течение недели.

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