Мифы и реальность: насколько безопасны и эффективны инъекционные косметологические процедуры

Уколами красоты больше никого не удивишь: теперь их делают не только звезды кино и эстрады, бизнес-леди и жены богатых мужчин, но и простые женщины, не желающие быстро стареть, стремящиеся сохранить красоту лица и тела. Вокруг инъекций красоты ходит множество мифов, которые мы сейчас развенчаем.

Миф 1: Уколы красоты болезненны

Реальность: В состав большинства средств для инъекционного введения в кожу лица входят местные анестетики. Они уменьшают дискомфорт от процедуры. Сам прокол кожи вызывает болезненные ощущения, но если вы сильно боитесь уколов, то можно нанести на кожу местноанестезирующий крем.

Миф 2: Уколы красоты часто вызывают осложнения

Реальность: Инъекционная косметология безопасна. Уколы красоты крайне редко вызывают осложнения, особенно при использовании качественных препаратов, соблюдении техники проведения процедуры и всех мер предосторожности. Чтобы не рисковать здоровьем, делайте инъекционные процедуры в хороших клиниках, только сертифицированными препаратами от авторитетных производителей, и не гоняйтесь за подозрительной дешевизной.

Миф 3: Уколы красоты не работают

Реальность: Уколы красоты обеспечивают быстрый, иногда даже мгновенный эстетический эффект. В мире ежегодно выполняются десятки миллионов инъекций с целью улучшения внешности. Эти процедуры приобрели популярность именно за счет высокой эффективности.

Миф 4: Результат от уколов красоты кратковременный

Реальность: Уколы ботулинического токсина работают по меньшей мере 3 месяца, инъекции филлеров гиалуроновой кислоты – 6 месяцев, а у многих пациентов неплохой эстетический результат сохраняется до 12 месяцев.

Миф 5: Уколы красоты дорого стоят

Реальность: Насколько дорого стоят уколы красоты в косметологической клинике, зависит от того, с чем вы сравниваете эту услугу. Если с кремом «от морщин», который вы можете купить в ближайшем супермаркете, то инъекции, безусловно, обходятся дороже. Но никакие косметические кремы, лосьоны и сыворотки для домашнего применения не смогут обеспечить аналогичного эстетического результата. Если же сравнивать уколы с пластической хирургией, то инъекционные методики позволяют добиться улучшения внешности с гораздо меньшими финансовыми расходами.

Уколы красоты – быстрый и безопасный способ омоложения кожи лица и коррекции эстетических дефектов. Они помогают вам добиться отличного эффекта на 6-12 месяцев: без существенного риска осложнений, без выраженного дискомфорта и без реабилитационного периода.