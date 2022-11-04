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Как выбрать ролл маты для боевых искусств

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rino-sport.com
Занятия боевыми искусствами требуют соблюдения множества различных нюансов.

Занятия боевыми искусствами требуют соблюдения множества различных нюансов. Для организации этого процесса необходим соответствующий инвентарь. Важными элементами здесь становятся специальные ролл маты.

Сегодня на рынке представлено множество подобных образцов. Они отличаются материалом, характеристиками и прочими нюансами. Человеку, который решил приобрести такой мат, нужно учитывать следующее:

  • материал;
  • особенности напольного покрытия;
  • жесткость и толщину матов;
  • тип отделки;
  • цвет.

Материал

В качестве материала для таких матов может использоваться пена ЭВА или пенополиэтилен ППЭ. Оба варианта отлично подходят для тренировок. Эти материалы обладают высокой степенью амортизации. Такими матами очень удобно пользоваться.

Прочность покрытия

Во время занятий единоборствами выполняются различные приемы. От ударов, прыжков и бросков непрочное покрытие быстро придет в негодность. Поэтому необходимы особые маты, способные выдерживать требуемую нагрузку.

Хорошим вариантом станут ролл маты ППЭ. Они отлично подходят для залов, практичны и удобны в использовании. Такие покрытия можно быстро раскатывать и убирать, их легко чистить. Это отличные ролл маты для единоборств.

Жесткость и толщина

Маты для боев и безопасных тренировок имеют разную жесткость. Для обозначения этого уровня используется специальная величина – шор. Чем выше этот показатель, тем сильнее жесткость.

Оптимальным вариантом считаются маты с показателем 50-55 шор. Образцы со значением ниже 50 плохо подойдут для боев по причине своей мягкости. Маты с уровнем более 55 шор будут жесткими для обычных тренировок.

Толщина мата зависит от вида единоборств. Там, где бои и тренировки проходят в стойке, требуются маты толщиной 2-3 см. В стилях с бросками нужны покрытия потолще – величиной 4 см.

Поверхность и цвет

Поверхность мата тоже подбирается исходя из вида единоборств. Нужно обязательно уделить внимание этому вопросу, чтобы исключить фактор несовместимости. Цвет мата обусловлен традициями конкретных боевых искусств. Например, в карате используются красные и синие маты.

Консультация

Если вы сомневаетесь в выборе и не знаете, какой мат больше подойдет, проконсультируйтесь со специалистами. Рекомендации экспертов помогут вам найти ответы на возникающие вопросы. Вы сможете определиться с подходящим ролл матом и его параметрами.

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