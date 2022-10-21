Двери из массива дуба на заказ

Дуб выделяется своей прочностью, надежностью и долголетием. Конструкции из этого материала пользуются большой популярностью на рынке. Отдельного внимания заслуживают двери из дубового массива.

Преимущества

Такие двери обладают следующими достоинствами:

высокое качество;

отличные прочностные характеристики;

долговечность;

подверженность реставрации.

Двери из дуба заметно выигрывают у аналогичных изделий, выполненных из хвойных пород. Такой материал способен выдерживать большие механические нагрузки. Еще эти двери смотрятся очень красиво и элегантно.

Особенности

Дуб отличается высокой плотностью, благодаря чему материал довольно сложно обрабатывать. Однако умелые специалисты способны придать этому дереву необходимую форму. В результате получается изделие, обладающее отличной износоустойчивостью.

На поверхности двери не образуются трещины. Дверь способна прослужить в течение долгих лет. Причем ее конструкция не будет подвержена какой-либо деформации. Двери из дубового массива – это изделие на долгие годы и даже века.

Дуб отлично взаимодействует с ЛКП и поддается окрашиванию. Особенно это характерно для мореного дуба, который считается самой ценной разновидностью. Такие породы без проблем выдерживают влияние влаги.

Межкомнатные и входные двери

Массив дуба – отличный материал для изготовления межкомнатных и входных дверей. Такие конструкции создаются с использованием различных технологий. Это может быть дверь из цельного массива или конструкция, которая частично выполнена из клеенового бруса.

Другой метод предполагает наличие дубового каркаса, в который устанавливаются различные вставки. Они могут быть сделаны из металла, стекла и прочих материалов. В любом случае дверь получится качественной и надежной.

Элитные двери

Массив дуба отлично подходит для изготовления элитных дверей. Заказать такие модели вы можете на сайте https://medver.ru/doors/price/elite/elitnye-dveri-iz-dereva-massiv/. Это могут быть образцы с металлической конструкцией, ковкой и стеклом. Дуб используется в качестве материала отделки.

Такие двери изготавливаются на заказ. Каждый человек может получить конструкцию, созданную по индивидуальным параметрам. Это касается дизайна, размеров, формы и материалов внутренней и наружной отделки.

Все зависит от разновидности двери и пожеланий заказчика. Еще учитывается финансовый вопрос. Эти моменты позволяют определиться с выбором наиболее подходящей конструкции.