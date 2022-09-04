LED бра в интерьерах вашего дома

Светодиодные бра — современный источник вспомогательного освещения с большим ресурсом эксплуатации (25-100 тысяч рабочих часов), экономичным энергопотреблением (в 6-10 раз ниже, чем у традиционных аналогов) и вариативностью света (возможностью регулировать интенсивность и спектр светового потока). Эти светильники дают четкое освещение и не вызывают ухудшения зрения низкочастотными пульсациями. Они прочны, надежны, устойчивы к вибрациям, не травмоопасны и безопасны с экологической точки зрения.

Единственный минус LED бра — сложность ремонта. Если вы выбрали качественную модель авторитетного производителя https://intersvetneo.ru/catalog/bra-i-podsvetki/, восстановить функционал светильника будет несложно.

Выбираем светодиодные бра для дома

Выбирая настенные LED светильники, учитывайте:

яркость;

цветопередачу (в оптимальном варианте — выше 80%, но приемлемы и значения 70-80%);

цветовую температуру (3000-5000 К, теплый свет в пределах 3200 К идеален для создания мягкой подсветки и расслабляющей атмосферы, нейтральный — для освещения зоны работы или учебы);

опцию управления светом (с помощью элементов на корпусе, с пульта или мобильного устройства);

и, разумеется, дизайн!

Раньше светодиодные бра ассоциировались у потребителей с пластиковыми плафонами геометрических форм, подходящими далеко не к каждому интерьеру.

Но сегодня на рынке представлено множество моделей, способных органично вписаться в практически любое дизайнерское решение. Их плафоны выполняются из:

ткани — и это не обязательно классические абажуры, более всего подходящие для спален в стилях классика и прованс. Существуют тканевые бра в виде плоских настенных композиций, они сами по себе являются заметным декоративным акцентом;

металла — большая часть этой продукции идеальна для стилей минимализм, хайтек, лофт. Но встречаются дизайнерские версии с плавными формами или прихотливым переплетением тонких металлических нитей — их можно использовать в интерьерах модерн;

меди — в зависимости от дизайна эти модели подходят для создания ретро и классических интерьеров, могут вписаться в модерн, лофт, минимализм;

керамики — та же ситуация, все зависит от дизайна конкретной модели;

стекла — обширный ассортимент моделей в самых разных решениях позволяет подобрать стеклянные или даже хрустальные варианты практически к любому интерьеру;

пластика — это самые бюджетные, но совсем необязательно простые и неэстетичные настенные LED светильники! У достойных производителей, как правило, работают креативные дизайнеры, и здесь вы столкнетесь со множеством разнообразных решений;

дерева, ротанга, пальмовых волокон. Эти материалы «дружат» со сканди, эко, этно.

Разнообразны как материалы изготовления, так и цветовая гамма светильников. То есть на рынке представлена продукция буквально на любой бюджет и для оформления любых помещений.

Светодиодные бра и интерьеры помещений

LED бра в домашних интерьерах способны выполнять следующие задачи:

Служить элементами декора в гостиной, спальне, детской, на кухне, в коридоре — в этом случае мы подбираем светильники с теплым светом и выразительным дизайнерским решением, вписывающиеся в стиль интерьера. Формировать отдельное освещение для рабочей зоны. Здесь потребуется направленный и холодный свет, а дизайн светильника лучше выбрать простой и минималистичный — он не должен отвлекать внимание от выполняемых вами рабочих или учебных задач. Создавать приглушенное освещение для релакса. Теплый рассеянный свет и эстетичное исполнение лучше всего справятся с этой задачей. Глаз отдыхает на красивых предметах, они вызывают позитивные эмоции. Освещение возле зеркала, туалетного столика. Здесь выбор светильника зависит от яркости и четкости света, а также от вкусовых предпочтений человека, пользующегося зеркалом (столиком). Подсветка декоративных элементов интерьера — картин, панно, скульптур, ваз, предметов коллекционирования, ниш, встроенного бара. Здесь свет служит обрамлением, акцентируя внимание на подсвечиваемом объекте. Выбираем светильники нейтрального дизайна и с мягким, четко направленным на наш объект светом.

LED бра — универсальный вариант освещения, они способны выполнять как декоративные, так и функциональные задачи. Их сравнительно высокая стоимость окупается долгим сроком эксплуатации и эффективностью энергосбережения.