Как выбрать люстру в квартиру

Чтобы не растеряться при выборе правильного освещения для квартиры, необходимо заранее определиться с некоторыми важными аспектами, касающимися выбора люстр. Какой из светильников подойдет для каждой комнаты, как не ошибиться в выборе цветовой температуры и мощности люстры – ответы на эти вопросы ниже.

Для каждой комнаты свои правила

Чтобы правильно выбрать люстру, следует обязательно учесть, в каком помещении она будет использоваться: для гостиной и игровой нужен яркий свет, для спален – более приглушенный, для кухни необходимо позаботиться о точечных дополнительных светильниках в рабочих зонах, это же касается и ванной комнаты. А вот тип люстр, скорее всего, будет общим для всей квартиры, так как он зависит от высоты потолков.

Рекомендуется выбирать люстру так, чтобы расстояние от ее низа до пола было около 2-2.2 м, если высота потолков позволяет использование подвесных люстр, в противном случае идеальным вариантом станут потолочные светильники, занимающие минимум места. Исключением могут быть люстры с выдвигающимися подвесами в кухне либо столовой над обеденной зоной, в этом случае допускается низкое размещение источника света.

Как правильно подобрать мощность и цветовую температуру люстры

На интенсивность освещения от люстры влияет несколько факторов: количество рожков, тип лампочек и их мощность. Для большинства стандартных комнат пользуются такими расчетами:

для гостиной около 15 кв. м будет достаточно мощности 200-300 Вт;

для кухни 7-10 кв. м – 120-150 Вт;

для спальных комнат 6-9 кв. м – 100 Вт;

для санузлов 4-6 кв. м – 80-100 Вт.

Если потолок в помещении больше трех метров, то приведенные выше значения следует умножить на 1.5, так как из-за высоты часть света рассеется.

Что касается цветовой температуры, то здесь всё зависит от индивидуального восприятия, но чаще всего люстры с теплым светом используют для гостиных, детских, спален, мест для чтения и общения друг с другом. Такое освещение помогает расслабиться, отдохнуть и настроиться на сон. Холодное освещение, напротив подходит для работы, его используют в кабинетах, рабочих зонах кухни, в ванной и гардеробной. Предметы под таким освещением становятся более яркими, а у человека повышается внимательность, он становится более собранным и сосредоточенным. Однако, для человеческого глаза наиболее естественным является нейтральный свет, соответствующий свету солнца в полдень. Такие люстры лучше повесить в прихожей, игровой зоне и возле столика для макияжа. Свет от них не утомляет глаза и не искажает яркость и контрастность предметов вокруг.