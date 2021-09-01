Новости ТК “Деловые Линии”: удобные онлайн-сервисы для каждого клиента

Если нужно заказать услуги транспортных компаний, есть много способов это сделать. Но удобнее всего, когда процессы перемещены в онлайн-сервисы — это быстрее и исключает необходимость контактировать с менеджерами перевозчика. Отзывы о “Деловых Линиях” подтверждают, что именно это решение нравится пользователям. ТК предлагает такие онлайн-сервисы, которые позволяют все вопросы решать дистанционно.

Заказ услуги

Вы можете заказывать услуги разными способами. Первый предполагает работу через сам сайт. Пользователь выбирает направление, нажимает “Рассчитать” и “Оформить”, заполняет предложенные сайтом заявки и следует указаниям системы. То же самое можно сделать сразу через личный кабинет, что удобно для клиентов, которые уже что-то заказывали.

Отслеживание, изменение заказа

Для этих целей на сайте “Деловых Линий” есть много инструментов. Так, в личном кабинете предусмотрен журнал заказов, где отражаются статус и другая информация о грузе. Если доставка заказана на офис или личный адрес, клиент может посмотреть реальное местонахождение автомобиля с грузом — для этого на площадке есть интерактивная карта.

Тем, кто имеет в системе верифицированный номер телефона, доступно не только отслеживание груза, но и управление им. Такие пользователи могут:

отменять доставку;

менять получателя и плательщика;

вносить новую информацию о контактных данных и т. д.

Но и на этом возможности онлайн-сервисов “ДЛ” не заканчиваются.

Страхование и получение компенсаций — тоже онлайн

Прежде чем рассчитать доставку, нужно подумать о страховании. У перевозчика “Деловые Линии” эта услуга хорошо продумана. Если груз задержался на сутки и более, система автоматически это учтет. Клиенту даже не придется оформлять претензию — он получит компенсацию по умолчанию. В среднем на это уходит до пяти рабочих дней.

Если груз утрачен или испорчен, оформление претензии тоже доступно онлайн. Нужно собрать минимум документов, затем отправить их через личный кабинет. Заявка рассматривается в течение одного дня — в отличие от десяти дней, на которые ориентированы большинство других ТК.

Новости о “Деловых Линиях” постоянно включают информацию о новых онлайн-решениях. Компания регулярно добавляет удобные инструменты для оформления, отслеживания заказов и решения других задач. Это экономит время и силы заказчиков, делает процесс более прозрачным и продуманным.