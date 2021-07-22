Замужество - золотая ниша для психолога. Начни делать канал для привлечения с Некрашевичем.

Вопросы семейных взаимоотношений - денежная ниша для коуча и психолога.

Продуманные и грамотные действия на старте карьеры дадут 100% -ый результат.

Как и в любом деле, для начинающего психолога или коуча все начинается с вопроса о выборе ниши, чтобы не просто быть нужным и полезным, а быть при этом эффективным, востребованным и высокооплачиваемым специалистом. Чтобы запись была на полгода вперед. Ведь именно то, что ты обожаешь или ненавидишь больше всего, сможет сделать тебя высококлассным специалистом.

Люди идут на людей. Мы чувствуем «близкую» душу, ощущаем того, кому нестрашно довериться, открыться, получить поддержку или профессионально – грамотный совет.

Вопросы семейных взаимоотношений всегда были и будут актуальны, остры и востребованы. Особую популярность эта тема приобрела во время пандемии и карантина.

Если вы, как психолог, это понимаете и ищите способ продвижения своих навыков через канал ютуб, остановившись на теме «замужество», добро пожаловать на наш курс “Развитие денежной ниши для психолога с помощью видео по теме замужество”

Вы узнаете:

С чего начать и что делать в самом начале для освоения “денежной ниши” на ютуб;

какие действия необходимы что и в какой последовательности предстоит делать, чтобы стать успешным;

как можно сузить нишу и найти свою “доходную”;

какое УТП будет подходящим для клиента, даст возможность выделиться среди конкурентов и каким образом его составить;

как можно с помощью ютуб-канала продавать свои продукты;

какие “тернии и звезды” будут встречаться на пути, когда вы начнете монетизировать свои видео.

Как добавить ценности своему предложению и каким образом это повлияет на заинтересованность целевой аудитории.







Автор курса, маркетолог и видеоблогер- Александр Некрашевич научит вас тому, как привлекать клиентов с помощью ютуб-канала и как выгодно выделяться среди конкурентов. Вы разберетесь, нужна ли вам узкая тематика для своего канала, более детально обсудите нишу “замужество”, а также получите подробный алгоритм для достижения в ней наибольшего успеха.

Курс будет полезен психологу или коучу, который:

уже имеет печальный опыт использования платной рекламы, когда люди хоть и приходили, но ничего не приобретали;

применял различные способы привлечения клиентов, но результат не радовал;

понял, что кроме тех, кто приходил по методу "сарафанного радио", нужны новые клиенты;

ищет эффективные варианты привлечения клиентов при небольшом бюджете;

вынужден постоянно доказывать свою высокую компетентность и уже устал от этого;

привлекают новые направления, но не знает, каким образом начать в них работать;

новичок в профессии и еще достаточна маленькая клиентская база;

побаивается сужать нишу, чтобы не потерять уже “наработанных” клиентов;

готов и работать, и развиваться, но у него слишком много конкурентов;

не знает как подавать свои услуги.

Курс включает в себя 23 видеоурока и упражнения для самостоятельного выполнения, с возможностью обратной связи с автором.

Для прохождения курса потребуются лишь компьютер или ноутбук и блокнот с ручкой.

Покупайте наш курс! Выделяйтесь среди конкурентов! Делайте людей счастливее!





