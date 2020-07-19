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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Почему игры лучше реальной жизни?

Почему игры лучше реальной жизни?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Парадокс современного общества заключается в том, что многие люди просто не могут оторваться от игр и заполняют ими всю свою жизнь.

Парадокс современного общества заключается в том, что многие люди просто не могут оторваться от игр и заполняют ими всю свою жизнь. Почему так происходит? Все просто: игры интереснее реальной жизни. Ведь ежедневные хлопоты у большинства состоят из одного и того же: работа, домашние обязанности, сон и опять по кругу. А хочется чего-то нового, чтобы расслабиться и немного отдохнуть.

И игры в этом отношении - отличные помощники. Скачать их на свой ПК можете с помощью сервиса torrentigra.ru. Тут представлено много вариантов различных игр, так что возможно подобрать под любой вкус и потребности.

Игра - это маленькая жизнь

Почему игру можно назвать в какой-то степени параллельной жизнью? Потому что в ней есть достаточно много схожих моментов с реальностью. В это число включено следующее:

  • Перед игроком также ставятся определенные цели, при достижении которых он получает награды. Ну чем не жизнь?
  • Присутствует активная борьба с соперниками, которая может выражаться в совершенно разных вариациях развития. В итоге как нельзя реально ощущается вкус победы или поражения.
  • Можно развиваться и совершенствоваться.
  • Есть возможность для социальной активности.

Это только некоторые области, с помощью которых в играх проводится параллель с реальностью.

Как выбрать игру?

Однако, чтобы игра была интересной и увлекательной, ее еще нужно найти. Скачать первую попавшуюся - далеко не выход. Она может не понравиться, быстро надоесть и так далее. В итоге время будет потрачено просто зря. Для того, чтобы не ошибиться в выборе, можете воспользоваться следующими советами:

  • Заранее определитесь, какой жанр вам интересен. Бродилки, стратегии, а может быть сетевые? Все зависит от ваших желаний и потребностей. Но как только вы определитесь с этим моментом, круг поиска станет уже и, соответственно, будет проще найти нужный вариант.
  • Почитайте обзоры с отзывами. Перед тем, как скачать игру, уделите время, чтобы немного больше о ней узнать. В особенности о том, какие комментарии в ее счет оставляют другие игроки. Может быть она регулярно лагает. Тогда зачем скачивать ее?
  • Заранее узнайте, поддерживает ли ваш ПК характеристики игры. Тут нужно обратить внимание на такие параметры компьютера, как оперативная память и видеокарта. Например, устаревшие модели устройств будут поддерживать далеко не все доступные игры.

Эти советы помогут выбрать ту игру, которая подойдет вам по всем параметрам.

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