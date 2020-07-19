Почему игры лучше реальной жизни?

Парадокс современного общества заключается в том, что многие люди просто не могут оторваться от игр и заполняют ими всю свою жизнь. Почему так происходит? Все просто: игры интереснее реальной жизни. Ведь ежедневные хлопоты у большинства состоят из одного и того же: работа, домашние обязанности, сон и опять по кругу. А хочется чего-то нового, чтобы расслабиться и немного отдохнуть.

И игры в этом отношении - отличные помощники. Скачать их на свой ПК можете с помощью сервиса torrentigra.ru. Тут представлено много вариантов различных игр, так что возможно подобрать под любой вкус и потребности.

Игра - это маленькая жизнь

Почему игру можно назвать в какой-то степени параллельной жизнью? Потому что в ней есть достаточно много схожих моментов с реальностью. В это число включено следующее:

Перед игроком также ставятся определенные цели, при достижении которых он получает награды. Ну чем не жизнь?

Присутствует активная борьба с соперниками, которая может выражаться в совершенно разных вариациях развития. В итоге как нельзя реально ощущается вкус победы или поражения.

Можно развиваться и совершенствоваться.

Есть возможность для социальной активности.

Это только некоторые области, с помощью которых в играх проводится параллель с реальностью.

Как выбрать игру?

Однако, чтобы игра была интересной и увлекательной, ее еще нужно найти. Скачать первую попавшуюся - далеко не выход. Она может не понравиться, быстро надоесть и так далее. В итоге время будет потрачено просто зря. Для того, чтобы не ошибиться в выборе, можете воспользоваться следующими советами:

Заранее определитесь, какой жанр вам интересен. Бродилки, стратегии, а может быть сетевые? Все зависит от ваших желаний и потребностей. Но как только вы определитесь с этим моментом, круг поиска станет уже и, соответственно, будет проще найти нужный вариант.

Почитайте обзоры с отзывами. Перед тем, как скачать игру, уделите время, чтобы немного больше о ней узнать. В особенности о том, какие комментарии в ее счет оставляют другие игроки. Может быть она регулярно лагает. Тогда зачем скачивать ее?

Заранее узнайте, поддерживает ли ваш ПК характеристики игры. Тут нужно обратить внимание на такие параметры компьютера, как оперативная память и видеокарта. Например, устаревшие модели устройств будут поддерживать далеко не все доступные игры.

Эти советы помогут выбрать ту игру, которая подойдет вам по всем параметрам.