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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Фотосессия – лучший подарок к любому случаю

Фотосессия – лучший подарок к любому случаю

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
xpresent.ru
Наверное для многих одним из самых мучительных моментов в преддверии празднества является период выбора подарков.

Наверное для многих одним из самых мучительных моментов в преддверии празднества является период выбора подарков. Даже близкому человеку подчас сложно выбрать подходящий презент, который не просто понравится и пригодится в быту, но вызовет много положительных эмоций и останется в памяти. Сертификат на фотосессию является как раз таким вариантом. Съемки могут быть самой разной тематики, как студийными, так и уличными.

Незабываемые эмоции подарит фотосессия с красивыми лошадьми или запечатленный фотографом романтический ужин на крыше. Мужчинам могут понравиться съемки со спортивными мотоциклами или ретроавтомобилями. Девушки будут в восторге от индивидуальной фотосессии, а по случаю девичника можно запечатлеть этот счастливый момент в фотоальбоме. Такой вариант подарка отлично подходит также молодым родителям. Как правило, им некогда позаботиться о создании качественных фото для семейного архива. Поэтому подарок в виде сертификата на фотосессию, которым можно воспользоваться в любое удобное время, окажется как нельзя кстати.

Профессиональные фотографии – отличный вариант подарка для людей любого возраста

Современная молодежь любит фотографироваться: в наших телефонах можно найти как минимум несколько сотен селфи и фото с друзьями. Того же нельзя сказать о людях старшего поколения. Тем не менее наши родители заслуживают тоже иметь качественные фото. Существует как минимум 3 причины преподнести им такой подарок:

  1. Вспомнить, как давно родители фотографировались вместе, большинству из нас не удастся. Многие удивятся, обнаружив, что последние снимки датированы 10-ю и более годами назад. Многие давно перестали распечатывать фотографии и добавлять их в семейный альбом. Пора возобновить эту традицию.

  2. Придумать что-то оригинальное и креативное для людей, которые давно имеют нужные им материальные блага, довольно сложно. Профессиональная фотосессия – отличный вариант. Она позволит родителям ощутить себя молодыми и привлекательными, подарит много незабываемых эмоций и позволит делиться ими с другими родственниками, раздавая фото самым близким.

  3. Создать необычное свидание для родителей и запечатлеть его на фото – что может быть приятнее. Многие взрослые не устраивают себе подобных вечеров, погрязнув в рутине и бытовых заботах. Верните им то незабываемое чувство, купив сертификат на романтическую фотосессию.

Профессиональная съемка позволяет взглянуть на себя по-новому, увидеть красоту в мелочах и запечатлеть моменты счастья. В любое время и в любом настроении такие фото будут заставлять улыбнуться.

Как подготовиться к фотосессии

Конечно же, каждому хочется выглядеть на профессиональных фотографиях на все 100 %. Только в таком случае их можно будет с гордостью выставлять на самое видное место и дарить близким друзьям или родственникам. Много ли для этого нужно? Вовсе нет – достаточно придерживаться основных рекомендаций при подготовке к фотосессии:

  1. Хорошо отдохните накануне съемок. Свежий внешний вид – украшение в любом возрасте. Конечно, соблюсти в точности эту рекомендацию под силу не каждому. Накладывают отпечаток бешеный ритм жизни и тотальная нехватка времени. Лучшим решением в таком случае является подарок сертификата, которым можно воспользоваться на протяжении длительного времени. Тогда ваш близкий человек сможет самостоятельно подобрать удобное для себя время визита.

  2. Заботьтесь о внешнем виде. Просто отлично, если в услугу фотосессии включена стоимость профессиональной укладки и макияжа – женщины будут безмерно благодарным за такой презент. Визажист сможет учесть тематику съемки, а также подчеркнуть уникальные особенности внешности. Такой своеобразный all inclusive избавит от множества хлопот, связанных с поиском мастеров и планированием дат.

  3. Настройтесь на положительный лад и расслабьтесь. Позировать перед камерами может оказаться непростой задачей. Однако очень скоро доброжелательный фотограф поможет почувствовать себя более уверенно подбадривающими комментариями. Специалист выберет наиболее удачные ракурсы для вашего типа внешности и будет подсказывать, как правильно позировать в кадре.

Процесс съемок является увлекательным и интересным, помогает взглянуть на себя со стороны и поднимает самооценку. Часто такие фотографии являются мощным мотиватором, дарят большое количество тепла и служат поддержкой в сложные моменты.

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