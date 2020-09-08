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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Свадебная фотосессия зимой: что стоит учесть?

Свадебная фотосессия зимой: что стоит учесть?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
anikolsky.com
Фотосессия в духе зимней сказки станет настоящим украшением семейного фотоальбома.

Зима — волшебное время года, и свадьба может превратиться в событие удивительной красоты. А фотосессия в духе зимней сказки станет настоящим украшением семейного фотоальбома. Но для того, чтобы и снимки получились замечательными, и время молодожёны провели отлично, необходимо соблюсти ряд правил.

Первое и самое главное — обратиться к профессиональному фотографу, например, вот с этого сайта: https://www.anikolsky.com/fotograf-na-svadbu-zimoy/, который специализируется на фотосессии именно в зимний период. Второе — тщательно продумать ту часть процесса, которая зависит от вас самих.

Как подготовиться к фотосессии зимой?

  • Хорошо осмотрите место для будущей съёмки. Свадебный фотограф всегда имеет в арсенале несколько локаций в городе и за его пределами, фото которых в зимний период выглядят замечательно. Но, если у вас со второй половиной есть своё особое место, где бы вы хотели провести фотосессию, посетите его за пару дней до события. Зимой природа меняется, и, если сезон недостаточно снежный, омрачить пейзаж могут голые ветви деревьев, незаметные летом, неухоженная дорога, выглядывающая из-за стволов, и т. д. Подберите удачные ракурсы заранее.
  • Решите, в какое время проводить фотосессию, и запланируйте её начало на определённый час, без опозданий. Зимой темнеет рано и быстро, поэтому, даже задержавшись на прогулке на 15 минут, можно не успеть сделать снимки при естественном свете. Конечно, фотограф способен и в сумерках отснять прекрасный материал, но для этого нужна аппаратура, которой у «дневного» специалиста может с собой не оказаться. Этот момент нужно учесть и оговорить отдельно.
  • Разработайте правильный гардероб для фотосессии. Частая ошибка невест, которую не так просто обыграть даже профессиональному фотографу, — «белое на белом». Традиционный цвет свадебного убранства теряется на фоне снежного пейзажа, поэтому необходимо предусмотреть какую-либо контрастную деталь. Это может быть, например, яркий букет, стильное украшение на волосы и т. д.
  • Продумайте вопрос с обогревом. Красота красотой, но и о комфорте всех участников процесса забывать не стоит. Место для свадебной фотосессии должно быть недалеко от автостоянки: оборудованной либо импровизированной. Особенно этот вопрос актуален при выезде за город. Если же важное для молодых место находится в отдалении от дороги и добраться к нему можно лишь пешком, не стоит вести туда всех гостей. Разумнее снабдить пару и фотографа тёплой одеждой и термосом с горячим чаем, а всей остальной компании остаться в машинах.

Зима — красивое, но непредсказуемое время года, поэтому, кроме заботы о нюансах выше, хорошо иметь и план Б, то есть возможность съёмки в студии. А идеальным вариантом будет планирование фотосессии «в двух действиях»: и на улице, и в оборудованном помещении.

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