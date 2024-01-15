Обзор игрового ноутбука с RTX 3080 Ti

Если вы выбираете игровой ноутбук, на втором месте после мощного процессора должна быть хорошая видеокарта. Например, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Она установлена в портативном компьютере от Thunderobot модели Zero Ultra. Это не просто игровой ноутбук: это монстр производительности, который не оставляет шансов противникам по геймерским схваткам. Давайте подробнее рассмотрим, почему он заслуживает внимания.

Видеокарта

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 Ti является одной из самых мощных видеокарт для ноутбуков. Она имеет 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает технологию Ray Tracing, которая обеспечивает более реалистичное изображение в играх.

Основные характеристики RTX 3080 Ti:

Чип: GA103-800;

Количество ядер CUDA: 10240;

Количество потоковых процессоров: 2048;

Количество текстурных блоков: 320;

Количество ядер RT: 64;

Количество ядер Tensor: 320;

Частота ядра: 1150 МГц (Boost — 1665 МГц);

Частота памяти: 19 ГГц;

Объем памяти: 16 ГБ GDDR6X;

Питание: 150 Вт.

Видеокарта обеспечивает превосходную производительность в играх на максимальных настройках графики. Архитектура NVIDIA® AMPERE и технология DLSS 2.0 делают игровой опыт еще более захватывающим. В тестах видеокарта показывает результаты, сопоставимые с настольной RTX 3080.

Например, в игре Call of Duty: Warzone видеокарта обеспечивает средний FPS в 160–180 кадров в секунду при разрешении 1440p на максимальных настройках графики.

В игре Cyberpunk 2077 RTX 3080 Ti обеспечивает средний FPS в 80-90 кадров в секунду при разрешении 4K на максимальных настройках графики.

Вот результаты тестов:

3DMark Time Spy — 12988 баллов, что на 20% выше, чем у RTX 3080.

3DMark Fire Strike — 32266 баллов, что на 25% выше, чем у RTX 3080.

Unigine Superposition — 10894 FPS при разрешении 4K и максимальных настройках графики, что на 25% выше, чем у RTX 3080.

Видеокарта RTX 3080 Ti также отлично подходит для работы с профессиональными приложениями, такими как видеоредакторы, графические пакеты и 3D-моделирование. Она обеспечивает плавную работу с тяжелыми проектами, позволяет создавать реалистичные изображения.

Производительность

Zero Ultra оснащен мощным процессором Intel Core i9-12900H, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Это означает, что он может одновременно обрабатывать до 34 задач, что делает его идеальным для игр, работы с профессиональными приложениями и многозадачности.

Качество изображения

Экран Zero Ultra имеет диагональ 16 дюймов, разрешение 2560×1600 и частоту обновления 165 Гц. Это обеспечивает превосходное качество изображения с четкими деталями и плавным движением.

Технология HDR обеспечивает более широкий диапазон цветов и контрастности. Это делает изображение более насыщенным и реалистичным.

Функциональность

Множество функций делают это устройство отличным выбором для геймеров и пользователей:

система охлаждения Wind Tunnel Pro 2.0;

клавиатура с RGB-подсветкой и настраиваемым профилем;

звуковая система Nahimic 3D Audio for Gamers;

Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Thunderobot Zero Ultra — это технологическое произведение искусства, где мощь и элегантность сочетаются в идеальной игровой станции. Приобрести ноутбук можно по ссылке: https://thunderobot.su/catalog/laptops/thunderobot-zero-ultra/.