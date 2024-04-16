Какой сорт огурцов выбрать для посадки

Огурец представляет собой низкокалорийный овощ, который на 95% состоит из воды. Он относится к семейству тыквенные. Растение в виде лианы укореняется в земле и растет вверх по опорным конструкциям, обвивая их усиками спиралевидной формы. Крупные листья служат надежной защитой плодов цилиндрической формы от прямых солнечных лучей. Как правило, уже через 12 недель после посева семян можно собирать первый урожай.

Впервые огурец был выведен в регионах с теплым климатом. Сейчас его активно выращивают в разных регионах нашей страны. Огурцы – это неприхотливые в уходе растения, дающие богатый урожай при правильном поливе и своевременном устранении негативных факторов. Высаживать огурцы в грунт лучше после установления теплой погоды. Ежегодно следует менять место расположения культуры, давая почве отдохнуть. Основной сезон выращивания огурцов приходится с июня по начало сентября. Парниковые плоды можно приобрести в любое время года. Кроме того, существуют сорта, которые подходят для выращивания на лоджии или в кухне на подоконнике.

Популярные сорта огурцов

Чтобы получить богатый урожай, важно правильно подобрать и посадить семена огурцов. Каждый сорт имеет определенные особенности.

"Герман" отлично подходит для консервации. Плод имеет прямую форму и не перерастает. Отлично растет в открытом и закрытом грунте.

"Изумрудный поток" подойдет для любителей длинноплодных сортов огурцов. Огурец быстро поспевает и подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте.

"Гоша F1" используется как для консервации, так и для приготовления блюд в свежем виде. Хорошо завязывает плоды, отличается отличной урожайностью.

"Кузнечик" - для любителей плодов небольших размеров. Это пучковый корнишон, который подходит для употребления в свежем виде и приготовления закруток.

"Кураж" выбирают при ограниченном месте для выращивания плодов. На одной лиане одновременно может находиться до двух десятков огурчиков.

"Маринда" не боится похолоданий и может выращиваться до начала осени.

"Маша" – сорт раннего огурца, который характеризуется отличной урожайностью.

"Миллионер" сочетают отличный вкус, хорошая урожайность и одновременное выращивание большого количества плодов.

Планируя купить семена огурца важно выбрать подходящий сорт, а также подготовить условия для произрастания культуры. Выращивать огурцы можно не только на участке, но и на балконе. Для этого подходят сорта трюкач, емеля, балконный хрустик и домосед.