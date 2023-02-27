Модные современные шторы в гостиную

ента новостей

18:59
Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном
18:55
Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак
16:50
В Ленобласти создается единая танция скорой медицинской помощи
16:24
В Ленобласть прибыла новая группа детей из ЛНР на реабилитацию
15:04
В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима
14:49
В общественном пространстве «СреДА!» состоялся показ фильма «Совьетичи»
14:36
В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство
14:28
В Петербурге пьяный мужчина разбил банкомат в «О’Кее»
14:26
В Мариинском дворце наградили представителей бизнеса, участвующих в сборе помощи военнослужащим
14:25
Бегаешь и справки собираешь: добровольцы рассказали о сложностях при получении статуса ветерана боевых действий
13:18
Петербургский театр поэзии «НЕОЛИРА» проведёт вечер памяти Анны Ахматовой
12:25
Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»
12:01
Задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий в ТРЦ «Галерея»
11:31
В Ленобласти в отношении двух мужчин, избивших оппонентов, возбуждено уголовное дело
11:23
Задержанную воровку-карманницу изобличили еще в трех кражах мобильников
11:14
В Петербурге два рецидивиста похитили и покалечили мужчину из-за долга в 10 000 рублей
10:28
Начнутся весенние качели
09:58
Кто самый культурный?
09:31
Первая «постковидная» группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте
09:19
59 погибших в результате столкновения лодки с мигрантами у берегов Италии
09:14
Бывший муж и родственники обвиняются в убийстве гонконгской модели Эбби Чой
08:28
Русских хотят уничтожить
22:01
На ЗСД в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка иномарки
21:13
В Волхове презентовали сайт с интерактивной картой паломнических маршрутов для молодежи
17:59
У ТЦ «Галерея» полиция задержала подростков из «ЧВК Редан»
17:36
В Мурино росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина
17:24
СМИ указали на возможную приверженность главы Свердловской области Куйвашева антироссийской повестке
16:09
В России могут расширить условия программы цифровизации МСП
15:21
Единороссы в Московском районе проинспектировали новый детский сад
14:22
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего «Лада Ларгус» в Сосновом Бору
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Дизайн интерьера » Модные современные шторы в гостиную

Модные современные шторы в гостиную

0
13
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
kladochka.ru
Мода на интерьер продолжает удивлять оригинальными решениями

Мода на интерьер продолжает удивлять оригинальными решениями, которые хочется сразу использовать при смене обстановки в квартире. Однако даже при наличии свободных денег вряд ли целесообразно ежегодно ремонтировать квартиру и менять мебель. Это не только требует солидных затрат, но еще и больших хлопот. При этом можно обойтись небольшими затратами, сменив аксессуары, тем самым внеся свежие веяния в интерьер квартиры. Этому способствуют портьеры в гостиной, в результате вы будете иметь:

  • Модный эклектизм;
  • Решения для окон в стиле эко;
  • Двухцветные шторы;
  • Появление массы новых идей.

Если Вас заинтересовали наши идеи, попробуем разобраться в богатом выборе современных штор, опираясь на последние предложения дизайнеров.

Модный эклектизм

Дизайн любит смешение стилей и эксперименты. Не стоит ограничиваться классическими подходами и минимализмом, когда появляется возможность их успешного сочетания, позволяющего создавать новые, оригинальные решения.

Модный эклектизм предоставляет громадное поле для реализации Вашей фантазии, а новые подходы радуют своим современным дизайном и практичностью.

Альтернативой к изрядно приевшемуся сочетанию тюля с плотной портьерой является ее синтез с жалюзи. Имеющийся на рынке богатый выбор современных портьер позволяет подобрать повышающий настроение практичный материал, такой как, например, сочетание цвета морской волны гардин с алюминиевыми ламелями, которые позволят создать атмосферу прибрежного курортного отеля в Анталии, а ламели из дерева в комбинации с плетеной мебелью унесут Вас в Африку.

Решения для окон в стиле эко

При подборе штор не забудьте про актуальный стиль эко. В настоящее время это новое направление пользуется огромным успехом среди пользователей, привлекая их своей присущей данному стилю нежной, успокаивающей палитрой. Виды штор, такие как голландские, корейские и др., очень практичны для пользования. Природные материалы, такие как бамбук или бумага, изготовленная из рисовых стеблей и др., часто применяются для разработки портьер в стиле эко и выглядят весьма оригинально.

Двухцветные шторы

Анализ существующих дизайнерских подходов продемонстрировал при разработке портьер популярность комбинации из двух материалов. Можно подобрать двойные, двухцветные и двухслойные комбинации тканей:

  • Двухцветные шторы являются комбинацией двух гардин, разделенных на две зоны разного цвета. В этом плане примером могут послужить шторы типа colorblock.
  • Двухслойные комбинации состоят из портьер с подкладкой, края которых отгибаются для большей привлекательности;
  • Комбинации из двойных портьер включают в себя два полотна, подвешенных раздельно;

Актуальные предложения дизайнеров включают в себя применение люверсов, отличающихся прекрасной эргономикой, вызывая восхищение строгими и правильными волнами.

Не забываем про возможности ассиметричного дизайна, рождающего новые оригинальные решения.

Дизайнеры все чаще предлагают использовать 3D фотопейзажи, которые накладываются на портьеры с учетом пожелания заказчика.

Наши пожелания по выбору модных штор 2023 года в сочетании с Вашей богатой фантазией и утонченным вкусом будут способствовать формированию дизайна Вашей гостиной в соответствии с современными рекомендациями модных дизайнеров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2016, 19:53
Как оформить кухонное окно?
18-04-2016, 23:05
Дизайн интерьера окна: идеи и решения
21-07-2022, 14:54
Шторы с ламбрекеном на жесткой основе. Римские шторы
2-09-2019, 23:45
Пошив штор на заказ
26-10-2019, 23:37
Стильная мебель
21-01-2017, 22:51
Дизайн гостиной

Происшествия на дорогах

0
152
Вчера, 22:01
На ЗСД в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка иномарки
0
204
Вчера, 12:42
В Колпино мужчина на "Ладе" насмерть сбил 51-летнюю женщину
0
240
25-02-2023, 11:42
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу
0
176
25-02-2023, 11:39
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
Наверх