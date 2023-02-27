Модные современные шторы в гостиную

Мода на интерьер продолжает удивлять оригинальными решениями, которые хочется сразу использовать при смене обстановки в квартире. Однако даже при наличии свободных денег вряд ли целесообразно ежегодно ремонтировать квартиру и менять мебель. Это не только требует солидных затрат, но еще и больших хлопот. При этом можно обойтись небольшими затратами, сменив аксессуары, тем самым внеся свежие веяния в интерьер квартиры. Этому способствуют портьеры в гостиной, в результате вы будете иметь:

Модный эклектизм;

Решения для окон в стиле эко;

Двухцветные шторы;

Появление массы новых идей.

Если Вас заинтересовали наши идеи, попробуем разобраться в богатом выборе современных штор, опираясь на последние предложения дизайнеров.

Модный эклектизм

Дизайн любит смешение стилей и эксперименты. Не стоит ограничиваться классическими подходами и минимализмом, когда появляется возможность их успешного сочетания, позволяющего создавать новые, оригинальные решения.

Модный эклектизм предоставляет громадное поле для реализации Вашей фантазии, а новые подходы радуют своим современным дизайном и практичностью.

Альтернативой к изрядно приевшемуся сочетанию тюля с плотной портьерой является ее синтез с жалюзи. Имеющийся на рынке богатый выбор современных портьер позволяет подобрать повышающий настроение практичный материал, такой как, например, сочетание цвета морской волны гардин с алюминиевыми ламелями, которые позволят создать атмосферу прибрежного курортного отеля в Анталии, а ламели из дерева в комбинации с плетеной мебелью унесут Вас в Африку.

Решения для окон в стиле эко

При подборе штор не забудьте про актуальный стиль эко. В настоящее время это новое направление пользуется огромным успехом среди пользователей, привлекая их своей присущей данному стилю нежной, успокаивающей палитрой. Виды штор, такие как голландские, корейские и др., очень практичны для пользования. Природные материалы, такие как бамбук или бумага, изготовленная из рисовых стеблей и др., часто применяются для разработки портьер в стиле эко и выглядят весьма оригинально.

Двухцветные шторы

Анализ существующих дизайнерских подходов продемонстрировал при разработке портьер популярность комбинации из двух материалов. Можно подобрать двойные, двухцветные и двухслойные комбинации тканей:

Двухцветные шторы являются комбинацией двух гардин, разделенных на две зоны разного цвета. В этом плане примером могут послужить шторы типа colorblock.

Двухслойные комбинации состоят из портьер с подкладкой, края которых отгибаются для большей привлекательности;

Комбинации из двойных портьер включают в себя два полотна, подвешенных раздельно;

Актуальные предложения дизайнеров включают в себя применение люверсов, отличающихся прекрасной эргономикой, вызывая восхищение строгими и правильными волнами.

Не забываем про возможности ассиметричного дизайна, рождающего новые оригинальные решения.

Дизайнеры все чаще предлагают использовать 3D фотопейзажи, которые накладываются на портьеры с учетом пожелания заказчика.

Наши пожелания по выбору модных штор 2023 года в сочетании с Вашей богатой фантазией и утонченным вкусом будут способствовать формированию дизайна Вашей гостиной в соответствии с современными рекомендациями модных дизайнеров.