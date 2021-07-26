Сайт matras.ru предлагает всем желающим популярные модели односпальных матрасов. Трудно решить, что лучше? Предлагаем лучшие модели матрасов шириной 90 см из собственного рейтинга. Последний составлен на основании статистики пользовательского ТОП.

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Лучшие модели шириной 90 см

Если требуется выбор матраса 90x190 за умеренную цену, советуем обратить внимание на:

Независимый пружинный блок TFK, в составе которого – 500 упругих элементов, делают матрас Dimax Оптима Премиум 2 хорошим выбором для требовательных покупателей. Дополнительные маты наполнителя Balance Foam и кокосовой койры дают ортопедический эффект. Изделие выдерживает нагрузку до 110 кг, толщина – 18 см. Плотный чехол из жаккарда не дает простыне скользить.

Односпальный Beautyson Promo 4 BS тоже подойдет любителям комфорта. В нем сочетаются известный блок Боннель и упругий наполнитель Airfoam. Их комбинация позволяет изделию без потерь выдерживать нагрузку до 110 кг, а толщина 18 сантиметров позволит комфортно устроиться для сна «крупноформатным» людям. Чехол – мягкий трикотаж, приятный для кожи, хорошо поддающийся стирке.

Одноместный Alitte Torrio S-12-E – популярная покупка у людей, страдающих заболеваниями спины. Производитель использовал комбинацию Latex-Foam и Relax-Foam, дающую массажный эффект. Приобретая изделие, покупатель недорого получает «массажера на дому» - плотная рельефная поверхность улучшает микроциркуляцию крови, снимая тянущие, болевые ощущения.

Ведущаяся интернет-магазином продажа матрасов 90x200 тоже предлагает три интересных варианта:

Promtex Roll Standart 14 – беспружинная разновидность, целиком состоящий из пенополиуретанового мата. Матрас делает самую жесткую кровать сделать комфортнее, равномерно распределяя вес спящего человека. Материал, не накапливающий пыль, обеспечивает спокойный сон аллергикам и людям с больной спиной. Толщина – 140 мм, допустимая нагрузка – до 90 кг.

Купить Dimax Оптима Премиум 3 с независимым комплектом пружин и стороной, выдерживающей до 110 кг веса, рекомендуем людям, ценящим комфортный и полезный отдых. Этот тип – развитие идей Оптима Премиум 2. Размер больше, ширина и количество упругих элементов – те же. Изделие двустороннее, поверхность из кокосовой койры жестче, пенополиуретановая часть более упругая.

Luntek Patriot Cocos 625 – сочетание независимого пружинного мультипакета и кокосовой койры обеспечивает изделию долговечность, умеренную жесткость и массажный эффект спального места. Максимальная нагрузка – 90 кг, толщина – 150 мм. Обработанная кокосовая койра не слеживается и не теряет форму, продлевая срок эксплуатации до 8-10 лет. Действует скидка.

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