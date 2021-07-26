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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Популярные модели односпальных матрасов

Популярные модели односпальных матрасов

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Сайт matras.ru предлагает всем желающим популярные модели односпальных матрасов.

Сайт matras.ru предлагает всем желающим популярные модели односпальных матрасов. Трудно решить, что лучше? Предлагаем лучшие модели матрасов шириной 90 см из собственного рейтинга. Последний составлен на основании статистики пользовательского ТОП.

Перечень популярных вариантов подобран на основе сопоставления результатов продаж за аналогичные периоды 2020 и 2021 года. С его помощью выбирать подходящий товар будет проще – покупатели выделили эти модели за их эксплуатационные качества.

Лучшие модели шириной 90 см

Если требуется выбор матраса 90x190 за умеренную цену, советуем обратить внимание на:

  • Независимый пружинный блок TFK, в составе которого – 500 упругих элементов, делают матрас Dimax Оптима Премиум 2 хорошим выбором для требовательных покупателей. Дополнительные маты наполнителя Balance Foam и кокосовой койры дают ортопедический эффект. Изделие выдерживает нагрузку до 110 кг, толщина – 18 см. Плотный чехол из жаккарда не дает простыне скользить.
  • Односпальный Beautyson Promo 4 BS тоже подойдет любителям комфорта. В нем сочетаются известный блок Боннель и упругий наполнитель Airfoam. Их комбинация позволяет изделию без потерь выдерживать нагрузку до 110 кг, а толщина 18 сантиметров позволит комфортно устроиться для сна «крупноформатным» людям.  Чехол – мягкий трикотаж, приятный для кожи, хорошо поддающийся стирке.
  • Одноместный Alitte Torrio S-12-E – популярная покупка у людей, страдающих заболеваниями спины. Производитель использовал комбинацию Latex-Foam и Relax-Foam, дающую массажный эффект. Приобретая изделие, покупатель недорого получает «массажера на дому» - плотная рельефная поверхность улучшает микроциркуляцию крови, снимая тянущие, болевые ощущения.

Ведущаяся интернет-магазином продажа матрасов 90x200 тоже предлагает три интересных варианта:

  • Promtex Roll Standart 14 – беспружинная разновидность, целиком состоящий из пенополиуретанового мата. Матрас делает самую жесткую кровать сделать комфортнее, равномерно распределяя вес спящего человека. Материал, не накапливающий пыль, обеспечивает спокойный сон аллергикам и людям с больной спиной. Толщина – 140 мм, допустимая нагрузка – до 90 кг.
  • Купить Dimax Оптима Премиум 3 с независимым комплектом пружин и стороной, выдерживающей до 110 кг веса, рекомендуем людям, ценящим комфортный и полезный отдых. Этот тип – развитие идей Оптима Премиум 2. Размер больше, ширина и количество упругих элементов – те же. Изделие двустороннее, поверхность из кокосовой койры жестче, пенополиуретановая часть более упругая.
  • Luntek Patriot Cocos 625 – сочетание независимого пружинного мультипакета и кокосовой койры обеспечивает изделию долговечность, умеренную жесткость и массажный эффект спального места. Максимальная нагрузка – 90 кг, толщина – 150 мм. Обработанная кокосовая койра не слеживается и не теряет форму, продлевая срок эксплуатации до 8-10 лет. Действует скидка.

Рассмотрев все покупательские отзывы и характеристики изделий, рекомендуем остановиться на Dimax Оптима Премиум 2/3.  Их преимущества – умеренная стоимость и характеристики использованных материалов. Покупателям предлагается доставка. Если «Оптимы» покупателя не устраивают, определиться с покупкой поможет каталог на сайте matras.ru и онлайн-консультации специалистов компании.

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