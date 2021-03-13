Какие матрасы выбирают российские потребители

Компания ОК МАТРАС следит за потребительскими предпочтениями постоянно и поэтому собирает те модели матрасов, которые пользуются самым большим спросом. Как правило, люди выбирают пружинные матрасы, которые имеют системы боннель. Данные матрасы находятся в среднем ценовом сегменте и они имеют среднюю жесткость. Есть люди, которые предпочитают пружинным матрасом независимое пружинные блоки. Такие модели приобретают для двуспальной кровати, они предназначаются для двух людей, поскольку в случае, если один человек будет переворачиваться во время сна, второй человек не будет чувствовать движения пружин, поскольку они не связаны между собой.

На сайте ОК Матрас есть возможность приобрести разные модели каркасных матрасов со скидкой от 15 до 40%. Здесь также есть возможность приобрести изделия из натуральных материалов. Конечно же, они отличаются от других не только своими физическими свойствами, но и по цене. Для покупателей с уникальными запросами продукт выбирается особенно старательно. При выборе матраса смотрят на период эксплуатации, используемые компоненты, надежность конструкции и поверхности. Матрас рекомендуется подбирать не просто с учетом ширины кровати, но и физических особенностей и потребностей каждого человека.

Для изготовления матрасов достаточно часто используется натуральный или синтетический латекс. Применение синтетического латекса в производстве позволяет создать недорогое изделие, в то же время при использовании натурального латекса стоимость матрасов будет увеличена в несколько раз. По своей сути и синтетический, и натуральный латекс имеет антиаллергенные свойства, разница только в в способе изготовления материала. По-большому счету, те материалы, которые используются в России являются синтетическими. Даже если изготовители заявляют, что для разработки применяется натуральный компонент, по факту он практически в 100% случаев смешивается с синтетическими с добавлением разных присадок, поскольку натуральный латекс имеет специфический запах, который нельзя устранить, а это негативно скажется на качестве сна. Конечно же, есть ряд производителей, которые способны переработать натуральный каучук таким образом, чтобы он не имел запах, но такие заводы находятся не в России, а в западных странах, в частности в Италии, Франции, Швейцарии, Чехии, Бельгии и других странах.