Базовый критерий выбора кровати для подростка – ортопедические свойства. В растущем организме активно формируется скелет, поэтому кровать должна хорошо поддерживать спину. Это исключит риск деформации позвоночника, появление заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Консультанты интернет-магазина Matras.ru подготовили 2 рейтинга, в которые вошли популярные модели подростковых матрасов шириной 70 и 80 см. Если вы рассматриваете матрасы 75х175 ребенку, нестандартные размеры есть у производителя «Доктор Бобырь». За основу взята статистика продаж первой четверти 2021 года.

Лучшие модели матрасов шириной 70 см

Узкие матрасы 70х180 подростку входят в топ востребованных товаров. Это компактное, но достаточное по размерам пространство, которого хватит вплоть до старших классов.

Lonax Baby ППУ 14 Cocos. Выбираете по критерию «качественно и недорого»? Эта модель ваша! Пружины отсутствуют, но ложе из пенополиуретана жесткое благодаря кокосовой койре на одной из сторон. Нагрузка до 90 кг, высота спального места 15 см.

Доктор Бобырь A3 S1200. Изделие премиум-сегмента, но высокая цена оправдана превосходным ортопедическим эффектом. Его дает слоеная «начинка» - сочетание ортопены, пружинного блока с точечной поддержкой, войлока, экококоса. Запас веса до 120 кг, толщина 21 см.

Benartti Baby Duo TFK. Упругость и жесткость независимых пружин создают благоприятные условия. В подростковом возрасте важна хорошая поддержка спины, поясницы, и это здесь имеется. Baby Duo состоит из пружинного блока TFK, листа койры, двух слоев высокотехнологичного материала Ortofoam. Ложе выдержит человека до 100 кг.

ТОП 3 матрасов для подростка шириной 80 см

Вместительные матрасы для подростка 80х200 причислены к взрослой категории односпалок. Ими можно пользоваться вплоть до выпускного, главное – соблюдать ограничения по весу.

Доктор Бобырь А3 S600. Средняя жесткость оптимальна для ребенка старше 6 лет. Присутствие пружинного блока гарантирует точечное воздействие на каждую зону тела. Добавление твердой плиты из экококоса выпрямляет спину, дарит красивую осанку. Модель известного производителя высотой 21 см способна выдержать вес до 110 кг.

Lonax Baby Fusion. Популярный невысокий – 12 см – вариант выбирают рациональные родители, не желающие переплачивать. Чередование натурального латекса и койры кокоса позволяет применять ложе с рождения: сначала использовать жесткую сторону, с 3 лет – спать на мягкой латексной. Природные материалы – гарантия комфортного сна без вреда здоровью.

Ортомакс Kinder Base Hard 14. Между двумя слоями кокосовой койры зажат блок независимых пружин ТFK-типа. Умеренно-жесткая поверхность хорошо поддерживает позвоночник, оказывая ортопедический эффект во время сна. Высота 14 сантиметров подойдет большинству детских кроватей российского производства.

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