ТОП-МАТРАС: Выбирайте матрасы правильно

На сайте ТОП-МАТРАС появилась возможность подобрать индивидуальный матрас в зависимости от разных параметров. В частности, если вы сомневаетесь в характеристиках матраса, вам будет очень полезно воспользоваться специальным фильтром, который поможет сделать правильный выбор. Для того, чтобы выбрать матрас, необходимо перейти в специальный раздел сайта ТОП-МАТРАС.

На первом этапе необходимо выбрать тип матраса, это может быть продукция для взрослых людей, для детей, также возможно приобрести матрас в скрутке или наматрасник.

Необходимо на втором этапе показать максимальный вес спящего. Если продукцией будут использоваться сразу несколько людей, необходимо суммировать их вес.

На третьем этапе необходимо выбрать размер продукции. Здесь указывается высота и ширина.

Очень важным параметром при выборе продукции является финансовая сторона, здесь можно указать фильтр по всем видам и моделям в зависимости от вашего бюджета.

На пятом этапе указывается вид матрасов. Все они делятся на два типа: беспружинные или пружинные. Ортопедические свойства имеют как пружинные, так и беспружинные матрасы. Для того, чтобы выбрать правильно тип пружин, можно выбирать среди нескольких вариантов, в частности могут использоваться зависимые пружины боннель, это такой тип каркаса когда все пружины связаны между собой. Такая продукция является самой недорогой.

Также на сайте можно приобрести изделия с независимыми пружинами, каждая из которых находятся в отдельном чехле. Есть также разные варианты такой модели, в частности независимые пружины Мультипокет, микропокет. Есть также независимые пружины дуэт дабл спринт. Если вы планируете взять для себя матрасы без пружин, тут тоже стоит выбирать из разных составляющих.

На следующем этапе выбирается жесткость матраса в зависимости от веса и возраста человека, в частности модели могут быть очень мягкие, мягкие, средние, жесткие, очень жесткие и иметь разную жесткость сторон.

Наполнители также могут быть разными, в частности для изготовления может использоваться прослойка латекса, холлофайбера, искусственного латекса, пенополиуретана, высокоэластичная пена, натуральный латекс, материал с памятью формы.

В зависимости от выбранных моделей сайт предложат вам все варианты, которые отвечают данным параметрам. Любую модель есть возможность заказать с доставкой по Москве, но и в любой город России.