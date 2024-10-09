Как взять надежно деньги при плохой кредитной истории - варианты

Кредитная история - понятие, которое учитывают далеко не все люди, подающие заявку на заём. Однако она может значительно усложнить этот процесс: все банки и большинство микрофинансовых организаций проверяют историю перед тем, как доверить средства новому клиенту. Если в прошлом вы просрочивали кредиты, не выплачивали их или объявляли себя банкротом - это обязательно в ней отразится.

Вот несколько вариантов, как оставить заявку на заём, при этом имея хороший шанс на одобрение даже при плохой КИ.

Автоломбард

Так называют учреждение, где вы можете оставить в залог свой автомобиль. Конечно, это подойдёт не для всех, а только для тех, у кого есть своя машина - не взятая напрокат, не та, за которую ещё не выплачен другой кредит, а полноценно купленная и уже находящаяся в собственности.

Это не самый удобный вариант - всё время, пока вы не вернёте сумму займа плюс проценты, авто будет оставаться у владельцев ломбарда. Но таким образом можно взять достаточно крупную сумму - до 80% от рыночной стоимости транспорта.

Такие учреждения могут предлагать достаточно удобные и гибкие условия своим клиентам. В первую очередь речь идёт о процентной ставке и сроке займа. Наиболее известный автоломбард спб может дать вам от 0,1% в день, а максимальная сумма здесь составляет 5 миллионов рублей.

Микрофинансовая организация

Да, некоторые МФО лояльно относятся к плохой КИ. Они её проверяют, но не всегда результат имеет большое значение - больше учитываются обстоятельства и другие нюансы. Что помешало выплатить кредит вовремя, какая была сумма и ставка - всё это также интересует организации.

Однако здесь могут быть свои ограничения. Часто МФО применяют их к клиентам с неудовлетворительной или пустой КИ. Заключаются они в том, что человеку выдают меньшую сумму, чем могли бы, или завышают процентную ставку. Важно: ни у одной компании ставка не должна быть более 1% в день!

Внимательно ознакомьтесь с условиями, которые предлагает организация, и только тогда подавайте заявку. Изучите всю имеющуюся информацию в интернете - например, на сайте учреждения.

Помощь знакомых

В заключение - наиболее очевидный вариант. Если у вас есть знакомые, которые готовы дать взаймы требуемую сумму денег - можете попросить их об этом. Не стоит злоупотреблять такими возможностями - хотя здесь не будет процентов и штрафов за просрочку, лучше возвращайте все долги вовремя и полностью.