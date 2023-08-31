Как получить деньги под залог авто с плохой кредитной историей

Если срочно понадобились деньги, а их негде взять, в банк нет возможности обратиться из-за плохой кредитной истории, не отчаивайтесь. Несмотря на эти обстоятельства, если у вас есть автомобиль, вы в любое время можете обратиться в ПТС-автоломбард, где вам пойдут на встречу и одобрят выдачу денег под залог вашего авто.

Как определяют сумму займа под залог авто

Оценку машины произведут эксперты по рыночной стоимости в зависимости от:

состояния,

года выпуска,

марки

модели

Сообщат сумму, которую возможно получить в течение одного – двух дней, она может составить – до 80% от оценочной стоимости или меньше, в зависимости от ваших нужд.

Авто можно оставить на стоянке ПТС-автоломбарда, а можно оставить в вашем пользовании, согласовав эти условия. Процентная ставка, срок займа, способы оплаты также согласуются и отражаются в нотариально заверенном договоре.

Какие условия для получения денег под залог?

Условия просты, вы подаёте заявку в ПТС-автоломбард - по телефону или на нашем сайте, в таком случае вам перезвонят наши сотрудники. Вы привозите авто к нашему офису или наш представитель выезжает к вам для его оценки. Для получения денег под залог, нужно соблюсти несколько пунктов:

Вам более 18 лет; Вы собственник авто; Произведена экспертная проверка авто; Ваш паспорт Свидетельство о регистрации ТС

После этого вам рассчитывают стоимость и сумму, на которую могут выдать заём под залог авто. Подписывается договор вами и представителями компании. Деньги выдают на руки наличными или переводом на карту. Чаще это происходит в день обращения, иногда для этого может понадобиться пару дней.

Что будет, если вы не сможете погасить задолженность

У вас будет в распоряжении два месяца для её оплаты. Если вы не сможете исполнить обязанности, вам пойдут на встречу: можно будет изменить условия погашения займа, продлить срок. При вашем отказе выполнять обязанности по оплате, машину выставят на торги, а разницу между её ценой и суммой займа под залог авто - вернут вам.

Можно ли нам доверять

Мы работаем в правовом поле, соблюдая законодательства, Указ № 394, Президента Республики Беларусь, от 23.10.2019г. «О предоставлении и привлечении займов». У нас строгая отчетность. Мы работаем с клиентами по принципам прозрачности и открытости. Все условия обговариваются, нет сюрпризов, в виде дополнительных комиссий или платежей, всё строго в рамках договора. Информация о договорах с клиентами конфиденциальна, не разглашается.

С нами нет безвыходных ситуаций, даже без поручителей, без справок о доходах и социальном положении, без мучительных ожиданий решения банка, вы легко сможете получить нужные деньги под залог авто с плохой кредитной историей.