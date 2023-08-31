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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Аренда, прокат, залог » Как получить деньги под залог авто с плохой кредитной историей

Как получить деньги под залог авто с плохой кредитной историей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Если срочно понадобились деньги, несмотря на эти обстоятельства, если у вас есть автомобиль, вы в любое время можете обратиться в ПТС-автоломбард. Подробнее читайте в статье!

Если срочно понадобились деньги, а их негде взять, в банк нет возможности обратиться из-за плохой кредитной истории, не отчаивайтесь. Несмотря на эти обстоятельства, если у вас есть автомобиль, вы в любое время можете обратиться в ПТС-автоломбард, где вам пойдут на встречу и одобрят выдачу денег под залог вашего авто.

Сумма залога

Как определяют сумму займа под залог авто

Оценку машины произведут эксперты по рыночной стоимости в зависимости от:

  • состояния,
  • года выпуска,
  • марки
  • модели

Сообщат сумму, которую возможно получить в течение одного – двух дней, она может составить – до 80% от оценочной стоимости или меньше, в зависимости от ваших нужд.

Авто можно оставить на стоянке ПТС-автоломбарда, а можно оставить в вашем пользовании, согласовав эти условия. Процентная ставка, срок займа, способы оплаты также согласуются и отражаются в нотариально заверенном договоре.

Какие условия для получения денег под залог?

Условия просты, вы подаёте заявку в ПТС-автоломбард - по телефону или на нашем сайте, в таком случае вам перезвонят наши сотрудники. Вы привозите авто к нашему офису или наш представитель выезжает к вам для его оценки. Для получения денег под залог, нужно соблюсти несколько пунктов:

  1. Вам более 18 лет;
  2. Вы собственник авто;
  3. Произведена экспертная проверка авто;
  4. Ваш паспорт
  5. Свидетельство о регистрации ТС

После этого вам рассчитывают стоимость и сумму, на которую могут выдать заём под залог авто. Подписывается договор вами и представителями компании. Деньги выдают на руки наличными или переводом на карту. Чаще это происходит в день обращения, иногда для этого может понадобиться пару дней.

Что будет, если вы не сможете погасить задолженность

У вас будет в распоряжении два месяца для её оплаты. Если вы не сможете исполнить обязанности, вам пойдут на встречу: можно будет изменить условия погашения займа, продлить срок. При вашем отказе выполнять обязанности по оплате, машину выставят на торги, а разницу между её ценой и суммой займа под залог авто - вернут вам.

Можно ли нам доверять

Мы работаем в правовом поле, соблюдая законодательства, Указ № 394, Президента Республики Беларусь, от 23.10.2019г. «О предоставлении и привлечении займов». У нас строгая отчетность. Мы работаем с клиентами по принципам прозрачности и открытости. Все условия обговариваются, нет сюрпризов, в виде дополнительных комиссий или платежей, всё строго в рамках договора. Информация о договорах с клиентами конфиденциальна, не разглашается.

С нами нет безвыходных ситуаций, даже без поручителей, без справок о доходах и социальном положении, без мучительных ожиданий решения банка, вы легко сможете получить нужные деньги под залог авто с плохой кредитной историей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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