Как взять деньги под залог ПТС автомобиля на разные нужды

В жизни случаются ситуации, когда срочно требуется крупная сумма денег. Часто ни друзья, ни банки помочь ничем не могут. В таком случае, при наличии автомобиля, можно обратиться в автоломбард. Это учреждение выдаст деньги под залог ПТС. Сумма денежных средств может доходить до 5 миллионов рублей, а срок займа – до 36 месяцев.

Какая техника может служить залогом

Автоломбард может взять под залог ПТС иномарки или отечественного транспортного средства. Кроме того, клиент может заложить спецтехнику, строительные машины, автодом, автобус, погрузчик, колесный экскаватор, кран, технику для заготовки леса или рефрижератор. Услугами автоломбарда также могут воспользоваться владельцы мотоциклов, скутеров, мопедов, вездеходов, снегоходов, квадроциклов. Еще в залог принимается водный транспорт и грузовые автомобили.

Под какие цели выдаются займы

В автоломбарде можно получить деньги на образование, проведение какого-либо мероприятия, расширение бизнеса. Еще займы выдаются на лечение, ремонт, отдых, покупку техники или товаров. Часто клиенты занимают деньги под залог птс автомобиля в санкт-петербурге для рефинансирования, покупки или строительства жилья. Важно, что для получения займа не требуется ни справок, ни поручителей. Люди даже с плохой кредитной историей могут занять у ломбарда деньги, предоставив паспорт, ПТС и СТС.

Кому выдаются займы

Клиенту, являющемуся гражданином Российской Федерации, должно быть от 18 до 75 лет. Он – собственник автомобиля или у него имеется генеральная доверенность, которая позволяет продавать транспорт или оставлять его в залог. Наличие водительского удостоверения не требуется. У клиента не должно быть судимостей. Таким людям займы выдаются на любые нужды. Примечательно, что автоломбард дает возможность досрочно отдать долг без каких-либо штрафных санкций.

Каким должен быть автомобиль

Транспортное средство должно находиться в хорошем техническом состоянии, не быть битым. Автоломбард принимает оригинал или дубликат ПТС (проверка ведется по базе МВД). В залог не берутся автомобили, которые были ввезены из Беларуси или Казахстана, праворульные машины, полуприцепы и прицепы, гусеничная техника. Еще не принимаются транспортные средства, которые были в угоне. Машина должна быть обязательно растаможена и поставлена на учет в ГИБДД за 5 дней до обращения в автоломбард.