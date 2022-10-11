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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Счета » Преимущества банковских вкладов

Преимущества банковских вкладов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Инвестиции, сбережения, сохранность денежных средств – все эти темы приобрели большую популярность в последние годы.

Инвестиции, сбережения, сохранность денежных средств – все эти темы приобрели большую популярность в последние годы. Люди желают приумножить свой капитал, защитить его от инфляции и заработать на инвестициях.

Для реализации этих целей выбирают различные направления:

  • торговля на бирже;
  • вложение в криптовалюту, золото и другие активы;
  • банковские вклады.

Безопасность и надежность

Торговля на бирже сопровождается множеством рисков. Неопытные пользователи, как правило, теряют деньги, а не зарабатывают. То же самое можно сказать и про вложения в криптовалюту.

Инвестиции в золото и акции компаний тоже имеют свои нюансы. Чтобы заработать на вложениях в драгметаллы, нужно выбрать долгосрочную стратегию. Инвестиции в ценные бумаги – тоже не лучший вариант, поскольку фондовый рынок сейчас лихорадит.

Что касается банковских вкладов, то этот вариант считается наиболее надежным. С одной стороны, при инвестировании вы получаете небольшой процент. Однако риск потери сбережений минимален. Важным помощником здесь становится возможность страховки вкладов.

К тому же есть банковские программы, которые подразумевают хорошие выплаты. Все зависит от условий конкретного депозита. Так что вкладчик может найти наиболее подходящий для себя вариант.

Открытие вклада в Узбекистане

Если вы хотите открыть счет в СНГ, хорошим вариантом станет выбор банка в Узбекистане. Например, можете обратить внимание на «Ипай Йули». Интересные предложения этого банка представлены в разделе https://ru.ipakyulibank.uz/physical/depozity.

Вы можете вложить на срок от 3 до 25 месяцев. От этого зависит установленный банком процент. При вкладах в узбекских деньгах этот показатель варьируется в пределах 14-17%. При долларовом счете предусмотрена ставка на уровне 3%. Причем человек может снять деньги в любой момент.

Еще есть возможность открыть вклад онлайн или в физическом отделении банка. Первый вариант позволяет сэкономить немало времени. Отсутствует необходимость посещения учреждения. Но кому-то больше подойдет традиционный способ открытия вклада. Так что все зависит от индивидуальных предпочтений конкретного человека.

Актуальность

Банковские вклады все еще актуальны. Они не могут быть вытеснены другими способами инвестирования. Люди все равно будут открывать депозитные счета в банковских учреждениях. Это происходит во всех странах. Такие вклады практичны, удобны и финансово выгодны.

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