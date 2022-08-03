Многие задаются вопросом: как инвестировать в акции? Поначалу это может показаться довольно сложным. Такое «первое впечатление» естественным образом отталкивает потенциальных инвесторов от рынка капитала, поскольку они считают вложение средств на фондовом рынке сложным, бюрократическим и малодоступным процессом. Однако, если инвестор выполнит несколько простых и практичных шагов, регулярно будет анализировть котировки акций на сегодня, он может начать инвестировать в акции без особого труда и с небольшими деньгами.

Как инвестировать в акции на бирже?

Инвестировать в акции на бирже просто, все, что нужно инвестору, это открыть счет в брокерской конторе, перевести зарезервированные для инвестиций деньги и начать инвестировать. Эта брокерская деятельность может быть независимой или связанной с коммерческими банкам.

Другими словами, даже крупные банки также имеют свои брокерские конторы, и для тех инвесторов, которые с подозрением относятся к финансовой устойчивости небольших учреждений, открытие счета в брокерских конторах крупных банков может стать хорошим выходом.

Чтобы научиться инвестировать в акции на фондовом рынке, важно выполнить несколько шагов, в том числе:

Откройте брокерский счет

Чтобы начать инвестировать в акции, вам необходимо открыть счет у биржевого маклера. Важно оценить предлагаемые преимущества и комиссию, взимаемую при финансовых транзакциях.

Исследования необходимы, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим целям и профилю. В конце концов, некоторые брокеры могут взимать высокие комиссионные, что может поставить под угрозу прибыльность портфеля.

Выберите актив, который хотите инвестировать

Есть брокеры, которые предлагают своим клиентам только домашнего брокера, платформу для торговли акциями и мало что предлагают по сравнению с другими продуктами, такими как фонды с фиксированным доходом, CDB и т. д.

Таким образом, инвесторы, которые хотят инвестировать часть своего капитала в инструменты с фиксированным доходом, должны искать брокеров, которые предлагают, в дополнение к домашнему брокеру, опционы на инвестиционные фонды, инструменты с фиксированным доходом, прямое казначейство и т. д.

Для тех, кто хочет начать инвестировать в акции, доступно множество брокеров, каждый со своими особенностями и характеристиками, такими как разные затраты и цены, разные платформы, качество обслуживания, предлагаемые продукты, финансовая устойчивость и т. д.