Многие задаются вопросом: как инвестировать в акции? Поначалу это может показаться довольно сложным. Такое «первое впечатление» естественным образом отталкивает потенциальных инвесторов от рынка капитала, поскольку они считают вложение средств на фондовом рынке сложным, бюрократическим и малодоступным процессом. Однако, если инвестор выполнит несколько простых и практичных шагов, регулярно будет анализировть котировки акций на сегодня, он может начать инвестировать в акции без особого труда и с небольшими деньгами.
Как инвестировать в акции на бирже?
Инвестировать в акции на бирже просто, все, что нужно инвестору, это открыть счет в брокерской конторе, перевести зарезервированные для инвестиций деньги и начать инвестировать. Эта брокерская деятельность может быть независимой или связанной с коммерческими банкам.
Другими словами, даже крупные банки также имеют свои брокерские конторы, и для тех инвесторов, которые с подозрением относятся к финансовой устойчивости небольших учреждений, открытие счета в брокерских конторах крупных банков может стать хорошим выходом.
Чтобы научиться инвестировать в акции на фондовом рынке, важно выполнить несколько шагов, в том числе:
- Откройте брокерский счет
Чтобы начать инвестировать в акции, вам необходимо открыть счет у биржевого маклера. Важно оценить предлагаемые преимущества и комиссию, взимаемую при финансовых транзакциях.
Исследования необходимы, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим целям и профилю. В конце концов, некоторые брокеры могут взимать высокие комиссионные, что может поставить под угрозу прибыльность портфеля.
- Выберите актив, который хотите инвестировать
Есть брокеры, которые предлагают своим клиентам только домашнего брокера, платформу для торговли акциями и мало что предлагают по сравнению с другими продуктами, такими как фонды с фиксированным доходом, CDB и т. д.
Таким образом, инвесторы, которые хотят инвестировать часть своего капитала в инструменты с фиксированным доходом, должны искать брокеров, которые предлагают, в дополнение к домашнему брокеру, опционы на инвестиционные фонды, инструменты с фиксированным доходом, прямое казначейство и т. д.
Для тех, кто хочет начать инвестировать в акции, доступно множество брокеров, каждый со своими особенностями и характеристиками, такими как разные затраты и цены, разные платформы, качество обслуживания, предлагаемые продукты, финансовая устойчивость и т. д.