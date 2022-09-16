Сколько денег придет от «Газпрома»?

«Питерец.ру» напоминает, что компания «Газпром» переехала в Северную столицу. Так что налоговые отчисления этого газового гиганта будут идти в казну Петербурга. Естественно, в городе на Неве рады такому развитию сюжета.

Экономист Ходачек считает, что Петербург сможет ежегодно рассчитывать на 200-400 млрд руб. Еще «Газпром» и предприятия, входящие в его состав, вносят арендную плату. Это тоже в определенной мере приводит к пополнению бюджета.

«Газпром» также улучшил ситуацию на рынке труда. В городе появились дополнительные рабочие места. Увеличился размер средней зарплаты, благодаря чему Петербург стал более привлекателен в глазах специалистов. Причем это касается не только нефтегазовой сферы.