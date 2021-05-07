Страхование при оформлении сделки: основные условия

Страхование дебиторской задолженности (также называемое страхованием сделки) обеспечивает покрытие дебиторской задолженности в течение 12 месяцев, что является гарантией поддержания финансовой ликвидности. Компания предлагает вам следить и сообщать о финансовом состоянии ваших клиентов, чтобы вы могли вести бизнес без забот. Если ваши клиенты станут неплатежеспособными или потеряют способность выполнять свои обязательства дольше, вы получите компенсацию за стоимость поставленных товаров и услуг. На сайте https://dogovor-service.com.ua можно более основательно ознакомиться с предложением.

Основные условия сделки

Страхование дебиторской задолженности защищает вашу компанию от незапланированных, внезапных убытков, которые могут возникнуть в связи с отсутствием платежей со стороны контрагента. Страхование дебиторской задолженности позволяет эффективно управлять торговыми и политическими рисками. В свою очередь, страховые гарантии освобождают от необходимости запуска кредитной линии. Построение торговых отношений:

Вы проверяете кредитоспособность потенциальных новых клиентов. Компания подтверждает соглашение или объясняем, почему ваша заявка была отклонена.

Если ваш клиент не погасит свои обязательства, вам просто нужно предоставить всю информацию. Специалисты проведут расследование и выплатят вам сумму залога, если условия страхования были выполнены.

Компания анализирует кредитоспособность и финансовую стабильность ваших клиентов.

На практике заявки на страхование применяются к надежным компаниям, кредитоспособность которых, как правило, сразу подтверждается применяемым кредитным лимитом. Олицетворение известных и надежных компаний призвано усыпить бдительность поставщиков, чтобы быстро привести к отправке товаров.

Рекомендации страховщиков

Страхование в рамках реализации настоящего соглашения обеспечивают дополнительную защиту в ситуациях повышенного риска, и в том случае, если заявление о предоставлении кредитного лимита приводит лимитом частично одобренным или отвергнутым. Страхование также полезно, когда кредиторская задолженность превышает утвержденный лимит или, когда вы хотите увеличить продажи, например, в пиковый сезон.

Получите доступ к всеобъемлющей и актуальной информации об изменении рисков в портфеле клиентов. Отслеживайте и управляйте заказами клиентов и платежами с большей уверенностью.

Торговые дебиторская задолженность защищена, а денежные потоки и прибыль – лучше обеспечены. Банки, аудиторы и инвесторы начнут ценить ваш бизнес еще выше.