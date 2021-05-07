Страхование при оформлении сделки: основные условия

Страхование дебиторской задолженности (также называемое страхованием сделки) обеспечивает покрытие дебиторской задолженности в течение 12 месяцев, что является гарантией поддержания финансовой ликвидности. Компания предлагает вам следить и сообщать о финансовом состоянии ваших клиентов, чтобы вы могли вести бизнес без забот. Если ваши клиенты станут неплатежеспособными или потеряют способность выполнять свои обязательства дольше, вы получите компенсацию за стоимость поставленных товаров и услуг. На сайте https://dogovor-service.com.ua можно более основательно ознакомиться с предложением.
Основные условия сделки
Страхование дебиторской задолженности защищает вашу компанию от незапланированных, внезапных убытков, которые могут возникнуть в связи с отсутствием платежей со стороны контрагента. Страхование дебиторской задолженности позволяет эффективно управлять торговыми и политическими рисками. В свою очередь, страховые гарантии освобождают от необходимости запуска кредитной линии. Построение торговых отношений:
- Вы проверяете кредитоспособность потенциальных новых клиентов. Компания подтверждает соглашение или объясняем, почему ваша заявка была отклонена.
- Если ваш клиент не погасит свои обязательства, вам просто нужно предоставить всю информацию. Специалисты проведут расследование и выплатят вам сумму залога, если условия страхования были выполнены.
- Компания анализирует кредитоспособность и финансовую стабильность ваших клиентов.
На практике заявки на страхование применяются к надежным компаниям, кредитоспособность которых, как правило, сразу подтверждается применяемым кредитным лимитом. Олицетворение известных и надежных компаний призвано усыпить бдительность поставщиков, чтобы быстро привести к отправке товаров.
Рекомендации страховщиков
Страхование в рамках реализации настоящего соглашения обеспечивают дополнительную защиту в ситуациях повышенного риска, и в том случае, если заявление о предоставлении кредитного лимита приводит лимитом частично одобренным или отвергнутым. Страхование также полезно, когда кредиторская задолженность превышает утвержденный лимит или, когда вы хотите увеличить продажи, например, в пиковый сезон.
Получите доступ к всеобъемлющей и актуальной информации об изменении рисков в портфеле клиентов. Отслеживайте и управляйте заказами клиентов и платежами с большей уверенностью.
Торговые дебиторская задолженность защищена, а денежные потоки и прибыль – лучше обеспечены. Банки, аудиторы и инвесторы начнут ценить ваш бизнес еще выше.