Квадроциклы CF MOTO: что предлагает популярный китайский бренд в России

Квадроциклы CF MOTO в последние годы набирают все большую популярность в России и ряде других стран. Основанная более 20 лет назад, китайская компания CF MOTO сегодня предлагает широкий модельный ряд надежных и недорогих квадроциклов, которые пользуются спросом как среди любителей активного отдыха, так и профессионалов.

Модельный ряд

CF MOTO предлагает широкую линейку квадроциклов, которые подходят для самых разных задач.

В России представлены следующие основные модели:

Утилитарные двухместные квадроциклы - CF MOTO X5, X8 Basic. Идеально подходят для прогулок и несложных работ.

Спортивные модели - CF MOTO Z6, Z10 EPS. Обладают повышенной мощностью и динамикой.

Квадроциклы с гидроусилителем руля - X5 H.O. EPS, X8 EFI. Отличаются комфортным управлением.

Модели CF MOTO часто используются в экспедициях и представлены на международных выставках благодаря их высокой надежности и проходимости.

В Россию поставляются преимущественно квадроциклы китайского производства CF MOTO. Это обусловлено близостью заводов и оптимальным соотношением цены и качества.

Технические характеристики

Рассмотрим технические параметры на примере популярной модели CF MOTO X8 Basic:

Мощный 2-цилиндровый двигатель объемом 800 куб.см. Максимальная скорость - свыше 100 км/ч.

Габариты - 231х118х136 см, колесная база - 149 см. Большие размеры обеспечивают комфорт для двух человек.

Топливная система Delphi надежная, но немного уступает лучшим аналогам.

Привод 2WD или 4WD, независимая подвеска. Отличная проходимость по бездорожью.

Дисковые тормоза и механическая блокировка дифференциала.

Несмотря на критику отдельных решений, квадроцикл CF MOTO X8 отличается оптимальным сочетанием цены и качества.

Сравнение с конкурентами

В своем ценовом сегменте квадроциклы CF MOTO практически не имеют прямых конкурентов. Отечественные модели Stels уступают им в качестве сборки и эргономике.

По соотношению цена/качество квадроциклы CF MOTO выигрывают у более дорогих зарубежных моделей. Они отличаются высокой надежностью и простотой в обслуживании.

Несмотря на некоторую критику характеристик, квадроциклы CF MOTO остаются вне конкуренции в своем ценовом сегменте и пользуются заслуженной популярностью у российских покупателей.

Заключение

Подводя итог, отметим, что квадроциклы китайского бренда CF MOTO представляют собой оптимальное сочетание доступной цены, хорошего качества сборки и широких возможностей по использованию. Благодаря этому они пользуются высоким и стабильным спросом на российском рынке. Модельный ряд включает утилитарные, спортивные и прочие модели. Каждый покупатель может подобрать оптимальный вариант под свои цели и бюджет.