Розетки ABB Basic 55 в интернет-магазине «Электрик+»

ента новостей

11:53
В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"
11:45
Международный фестиваль медиаискусства в Петербурге
10:54
На Филиппинах правозащитники заявили о многочисленных жертвах из-за жестких действий полиции
10:43
Два лондонских полицейских признались, что поделились фотографиями убитых сестер
10:33
Китай призывает семьи запасаться продуктами питания
10:28
В Ленобласти задержаны двое полицейских, которые покрывали автоугонщиков
09:58
Колбаса бывает нелегальной
09:33
В Петербурге высокие темпы вакцинации
09:06
В лидерах по «удаленке»
00:30
Андрей Кузьменко сделал дубль, но СКА проиграл «Металлургу» по буллитам
14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
14:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:32
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров
10:33
Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»
10:30
Следите за температурой!
10:23
В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой
10:16
В Ленобласти задержали гражданку, подозреваемую в покушении на кражу
10:07
В Колпино задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
09:41
Рубль начнет укрепляться?
09:07
Госпитализированных много, а локдаун могут продлить
18:43
Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»
14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
14:30
Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован
14:16
Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками
13:41
В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова
13:32
В Петербурге полицейские спасли собаку
11:30
Появится туристический гид
10:44
Медведев о волнах
09:42
Избил из-за Кью-Ар кода
01:28
«Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Розетки ABB Basic 55 в интернет-магазине «Электрик+»

Розетки ABB Basic 55 в интернет-магазине «Электрик+»

0
33
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Шведско-швейцарская компания ABB представляет линию розеток и выключателей Basic 55.

Шведско-швейцарская компания ABB представляет линию розеток и выключателей Basic 55. Модельный ряд электрооборудования разработан в Германии и сочетает надежность, функциональность и современный дизайн.

Интернет-магазин «Электрик+» предлагает купить розетки ABB Basic 55 — https://wqw.by/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_i_vyklyuchateli_abb_basic_55/. Каталог содержит технические характеристики и стоимость каждой конкретной модели.

Характеристики розеток ABB 55

Изделия подходят для коммерческих и жилых помещений. Они обеспечивают питание как бытовой техники, так и телевизионных и акустических систем (подключение к спутниковой или ТВ-сети, питание динамиков, телефонов и т.д.). Возможен монтаж многопостовой установки.

Изделия изготовлены из дюропласта — пластика повышенной прочности, который выдерживает нагревание до 950°. Надежность и долгий срок службы гарантируют посеребренные или никелированные контакты с защитным напылением. Заземляющий механизм производится из материала, не подверженного коррозии и механическим повреждениям. Розетки полностью соответствуют мировым требованиям пожарной безопасности.

Класс защиты большинства розеток — IP20: механизм защищен от инородных тел крупнее 12 мм. Этого достаточно для сухих помещений, где розетка не будет контактировать с мелкой пылью. Для менее благоприятных условий использования АВВ предлагает следующие варианты:

  • модели класса IP44, которые подходят для помещений с повышенной влажностью — например, для ванной, где нужно обеспечить защиту от случайных брызг;
  • модели со шторками, которые защищают контакты при попытке вставить посторонний предмет;
  • модели с крышкой, которая не допустит попадания в устройство брызг и пыли.

Розетка ABB 55 может быть установлена как вертикально, так и горизонтально, а рамки – до пяти постов – обеспечат компактность системы. Удобство установки обеспечивают самозажимные контакты, а монтажные лапки с пружинами повышенной мощности гарантируют надежную фиксацию.

Розетки АББ 55 на заказ

На сайте интернет-магазина «Электрик+» можно заказать розетки АББ 55 двух типов дизайна:

  • Baseline — изделия с белыми рамками и семью вариантами цветных вставок для любителей сдержанного дизайна;
  • Trendline — изделия с яркими цветными рамками для нестандартных интерьеров. Их можно дополнить цветными вставками и декоративными накладками.

Выбрать наиболее подходящие электроустановочные изделия поможет консультация менеджера: связаться можно через сообщения на сайте или по телефону. Получить свой заказ можно в пункте самовывоза или воспользоваться услугами доставки: в Минске доступны услуги курьера, отправка по Беларуси оплачивается по тарифам почты.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-04-2019, 23:16
Интернет-магазин бытовой техники
2-12-2020, 22:37
Электрические котлы «Ресурс»: особенности и преимущества
20-02-2018, 20:59
Характеристики и область применения электросварных труб
13-12-2016, 18:44
Электромонтажные работы в квартире
11-06-2014, 17:05
Какой телевизор лучше всего купить?
28-10-2020, 17:05
Преимущества влагостойких дверей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
134
1-11-2021, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
0
209
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
208
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
596
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
Наверх