Розетки ABB Basic 55 в интернет-магазине «Электрик+»

Шведско-швейцарская компания ABB представляет линию розеток и выключателей Basic 55. Модельный ряд электрооборудования разработан в Германии и сочетает надежность, функциональность и современный дизайн.

Интернет-магазин «Электрик+» предлагает купить розетки ABB Basic 55 — https://wqw.by/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_i_vyklyuchateli_abb_basic_55/. Каталог содержит технические характеристики и стоимость каждой конкретной модели.

Характеристики розеток ABB 55

Изделия подходят для коммерческих и жилых помещений. Они обеспечивают питание как бытовой техники, так и телевизионных и акустических систем (подключение к спутниковой или ТВ-сети, питание динамиков, телефонов и т.д.). Возможен монтаж многопостовой установки.

Изделия изготовлены из дюропласта — пластика повышенной прочности, который выдерживает нагревание до 950°. Надежность и долгий срок службы гарантируют посеребренные или никелированные контакты с защитным напылением. Заземляющий механизм производится из материала, не подверженного коррозии и механическим повреждениям. Розетки полностью соответствуют мировым требованиям пожарной безопасности.

Класс защиты большинства розеток — IP20: механизм защищен от инородных тел крупнее 12 мм. Этого достаточно для сухих помещений, где розетка не будет контактировать с мелкой пылью. Для менее благоприятных условий использования АВВ предлагает следующие варианты:

модели класса IP44, которые подходят для помещений с повышенной влажностью — например, для ванной, где нужно обеспечить защиту от случайных брызг;

модели со шторками, которые защищают контакты при попытке вставить посторонний предмет;

модели с крышкой, которая не допустит попадания в устройство брызг и пыли.

Розетка ABB 55 может быть установлена как вертикально, так и горизонтально, а рамки – до пяти постов – обеспечат компактность системы. Удобство установки обеспечивают самозажимные контакты, а монтажные лапки с пружинами повышенной мощности гарантируют надежную фиксацию.

Розетки АББ 55 на заказ

На сайте интернет-магазина «Электрик+» можно заказать розетки АББ 55 двух типов дизайна:

Baseline — изделия с белыми рамками и семью вариантами цветных вставок для любителей сдержанного дизайна;

Trendline — изделия с яркими цветными рамками для нестандартных интерьеров. Их можно дополнить цветными вставками и декоративными накладками.

Выбрать наиболее подходящие электроустановочные изделия поможет консультация менеджера: связаться можно через сообщения на сайте или по телефону. Получить свой заказ можно в пункте самовывоза или воспользоваться услугами доставки: в Минске доступны услуги курьера, отправка по Беларуси оплачивается по тарифам почты.