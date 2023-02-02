Складское оборудование от компании Rusklad

Хранение и транспортировка грузов требует использования специального оборудования. Такие приспособления широко востребованы и становятся отличными помощниками на складах.

Компания Rusklad занимается производством складского современного оборудования. Это серийная продукция, а также изделия, изготовленные по индивидуальным заказам. Среди имеющегося ассортимента представлены:

тележки различных видов;

передвижные лестницы;

поддоны;

ограждения;

шкафы и контейнеры.

Тележки

Это одно из важнейших приспособлений для перевозки грузов. Тележки выигрывают своей простотой и практичностью. Они невероятно удобны и эффективно справляются с задачами по транспортировке.

Rusklad предлагает различное оборудование данного типа. Это обычные четырехколесные тележки и варианты с 2 колесами, а также модели с поворотной осью и большегрузные приспособления. Каждая из них отличается габаритами, грузоподъемностью и прочими особенностями.

Передвижные лестницы

Складские лестницы передвижного типа могут быть сборно-разборными и цельносварными. Первый вариант очень удобен в работе, легко разбирается и занимает мало места на складе. Цельносварные конструкции обладают повышенным уровнем устойчивости.

Лестницы могут отличаться количеством маршей и ступеней. Такие приспособления могут выдерживать до 200 кг. Конкретные возможности зависят от отдельной взятой модели лестницы.

Поддоны и ограждения

Для хранения товаров на складе нередко используются поддоны. Они отлично подходят и для транспортировки. Поддоны имеют прочную и надежную конструкцию. Имеются специальные варианты для бочек.

Для поддонов также предусмотрены специальные ограждения, которые обеспечивает дополнительную защиту груза. Ограждения могут быть сетчатыми, каркасными, а также оцинкованными или окрашенными.

Почему Rusklad?

Приобретение продукции компании Rusklad выгодно по нескольким причинам, среди них:

высокое качество оборудования;

широкий ассортимент товаров;

готовность производителя выполнить индивидуальный заказ;

привлекательные цены.

Более подробную информацию о компании и ее товарах можно найти на сайте https://spb.rusklad.ru/. В Rusklad ориентируются на постоянное развитие, используют новейшие технологии.

Компания придерживается высочайших стандартов. Доставка товара осуществляется не только по России, но также в страны СНГ и Европы. Производитель предлагает сотрудничество на взаимовыгодных условиях.