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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » 7 ошибок при покупке первого авто

7 ошибок при покупке первого авто

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
При покупке автомобиля распространенными ошибками выделяют некорректный расчет расходов, пренебрежение страхованием, погоню за разрекламированными трендами. Также обращают внимание на необходимость

После приобретения автомобиля новые владельцы достаточно часто сталкиваются с определенными проблемами и сложностями. Студия детейлинга platinum-garage.ru обращает внимание на несколько распространенных ошибок, которые при покупке авто допускают чаще всего. Чтобы избежать их, достаточно придерживаться простых правил и рекомендаций специалистов.

Распространенные ошибки

При покупке автомобиля чаще всего допускают следующие ошибки:

  • некорректный расчет стоимости – чаще всего учитывают только сумму, которую нужно потратить на приобретение, иногда считают еще расход топлива, однако важно учитывать также регулярный ремонт, покупку расходников и новых запчастей, страхование и другие затраты, способные сделать автомобиль затратным по содержанию;
  • пренебрежение страховкой – ОСАГО приобретать придется в любом случае, без него нельзя выезжать, КАСКО считается рекомендованным вариантом, однако если оформлен кредит, то банк обязывает оформлять и его, также стоит покупать КАСКО для машин младше 5-7 лет на случай угона;
  • игнорирование пробега – возраст машины оценивается по пробегу, а не по годам, ориентируются на 15-20 тыс. км в год, если пробег выше, значит авто изношено сильнее, по возможности стоит также узнать, в каких условиях проходила эксплуатация, по городу или пересеченной местности;
  • покупка по внешнему виду – приобретаемая машина должна нравиться владельцу, однако не следует игнорировать и практичность, обращают внимание на габариты и вместительность, небольшой машиной легче управлять и проще найти место для парковки, однако при наличии детей и животных нужно учитывать наличие места для них;
  • игнорирование вторичного рынка – новый автомобиль покупать приятнее, однако можно найти немало хороших вариантов среди подержанных авто, которые при минимальных дополнительных вложениях будут ощущаться практически как новые;
  • несущественные дополнения – если автомобиль покупается впервые, не стоит сразу пытаться получить все самое лучшее и дорогое, к примеру, разницу между климат контролем и кондиционером новичок скорее всего не ощутит;
  • лишнее доверие – не стоит доверять продавцу во всем, это относится и к показателю пробега, и к косметическому сокрытию износа, и к проведению самой сделки, все необходимо тщательно проверять.

Для проверки автомобиля лучшим вариантом считается привлечение экспертов. Они помогут оценить реальное состояние машины.

Диагностика автомобиля

Студия детейлинга «PlatinumG» предоставляет услуги по диагностике автомобиля при покупке и техническом обслуживании. В случае необходимости специалисты компании также помогут подготовить машину к продаже.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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