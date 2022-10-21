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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Антикоррозийная обработка «Лады» в Беларуси

Антикоррозийная обработка «Лады» в Беларуси

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Автомобильные элементы страдают от влияния влаги, пыли и механических повреждений.

Автомобильные элементы страдают от влияния влаги, пыли и механических повреждений. Металлические детали подвержены коррозии. Это становится следствием окислительных реакций.

Для защиты кузова и других компонентов авто необходимо выполнять антикоррозийную обработку. Благодаря специальному средству, детали машины сохранят свою привлекательность. Обработанные элементы не выйдут из строя раньше времени.

Заказать обработку автомобилей «Лада» в Беларуси вы можете у официального дилера в Минске. Вся информация представлена на сайте https://lada.by/anticor/. Салоны компании также открыты во всех областных центрах страны. Это Бобруйск, Пинск, Полоцк, Солигорск и другие.   

Важность обработки

Влияние влаги, пыли и небольших механических повреждений может привести к образованию ржавчины. Это происходит от езды по лужам, снегу, грязи, от попадания камней, летевших из-под колес. Объективных причин для проблем с автомобилем становится немало.

Однако своевременная обработка авто антикоррозийным составом поможет избежать разрушения. Элементы кузова и другие детали будут защищены от ржавчины. Если же коррозия уже начала проявляться, специальный состав позволит остановить это негативное явление.

Для антикоррозийной обработки характерны следующие преимущества:

  • надежная защита автомобиля;
  • улучшение внешнего вида авто;
  • остановка начинающейся ржавчины.

Ход обработки

Во время обработки используется специальный состав. Он наносится на кузов и другие элементы. Происходит обработка днища, подвески, колесных арок, а также внутренних элементов дверей.

Работа может выполняться в любую погоду и занимает до 2-3 часов. Для обработки применяется специальное средство KROWN T40. Для него характерна экологичность и отсутствие запахов.

Рекомендуется проходить антикоррозийную обработку каждый год. Это поможет сохранять автомобиль в хорошем состоянии. Он будет отлично смотреться, а детали дольше сохранят свою работоспособность.

Другие услуги

В салоне «Лада» также оказывают услуги по кузовному ремонту и окраске. Специалисты выполняют работы любой сложности. Запись производится прямо на сайте сервиса lada.by.

Еще есть возможность приобрести автомобили этой российской марки. Предусмотрена программа автокредитования. Салон предоставляет отличные возможности для владельцев таких машин, а также для желающих их приобрести.

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