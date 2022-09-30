Вилочные погрузки – популярная складская техника, которая становится серьезным помощником при выполнении ряда работ. Такие машины незаменимы на складах, в распределительных центрах и некоторых предприятиях, а также используются в гипермаркетах.

Причем среди такой техники выделяются погрузки JAC. Модели этого китайского производителя отлично зарекомендовали себя в деле. Не зря многие компании предпочитают использовать именно такие погрузки.

Особенности и преимущества

Среди достоинств вилочных погрузчиков этой марки можно выделить следующие:

универсальность;

высокое качество;

надежность;

отличные характеристики;

приемлемая стоимость.

Погрузчик поможет при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при перемещении груза в условиях закрытого пространства. Техника способна решать широкий спектр задач и доказала свою эффективность.

Вилочные погрузчики JAC могут использоваться в течение длительного срока. В зависимости от конкретной модели грузоподъемность этих машин составляет 1,5 тонны и более. Еще такая техника привлекательна с точки зрения соотношения цены и качества.

Выбор погрузчика

Отличным выбором станут машины JAC с грузоподъемностью 4 тонны. Это вилочные погрузчики электрического и дизельного типа. В моделях первого вида используется литий-ионный аккумулятор. В других погрузчиках установлен дизельный двигатель ISUZU или Xinchang.

Такая техника способна поднимать груз на высоту до 6 метров. При этом погрузчик отличается хорошей маневренностью и отлично подойдет для эксплуатации в складских, промышленных и коммерческих помещениях.

Эти модели отличаются удобной кабиной, благодаря которой оператор чувствует себя комфортно и безопасно. Большим плюсом становится информативная приборная панель. В случае проблем вы узнаете о конкретной неисправности с помощью специального предупреждающего знака.

Для погрузчика можно без проблем подобрать запчасти, а также оснастить технику дополнительным навесным оборудованием. Конкретные опции выбираются исходя из задач, которые вам нужно решать.

Ознакомиться с такими погрузчиками JAC вы сможете на сайте https://eurocaraplus-jac.ru/vilochnye-pogruzchiki-4-tonny. Кому-то больше подойдут электрические модели, другие заказчики отдадут предпочтение дизельной технике.

Это зависит от особенностей вашего объекта. На больших складах и во время уличных работ обычно используют дизельные погрузчики. Электрические модели будут актуальны в других случаях. Когда можно использовать технику обоих типов, все сводится к вашим личным предпочтениям.