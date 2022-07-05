Топ-5 септиков для частного дома

Комфортное проживание в доме зависит от множества факторов. Один из них – обустройство системы канализации. Эффективным решением этого вопроса станет установка септика. Это специальное сооружение, с помощью которого участок очищается от сточных и грунтовых вод.

Лучшими септиками для частного дома (анкор) считаются модели следующих производителей:

Топас;

Тверь;

Юнилос;

Биодека;

Евролос.

Топас

Оборудование этой марки пользуется большой популярностью на рынке. В линейке этого бренда присутствует множество разных моделей. Такие септики подходят для любых грунтов. При их установке не требуется бетонное дно. Отсутствуют неприятные запахи. Для оборудования марки Топас характерно низкое энергопотребление.

Тверь

Септик этой марки выполнен в пластиковом корпусе. Для сброса очищенной жидкости используется насос. Или же это происходит с помощи самотека. Септики Тверь предназначены для территорий с высоким уровнем грунтовых вод. Эти установки не боятся переполнений. Для работы с ними необходим компрессор.

Юнилос

Эта компания предлагает отличное канализационное оборудование для дома. Станции Юнилос обеспечивают высокую степень очистки и отличаются доступной ценой. Такие септики пользуются большой популярностью. Во время зимнего периода оборудование нуждается в консервации.

Биодека

Септики этого производителя имеют компактный корпус цилиндрической формы. В компании Биодека уделили особое внимание надежности, благодаря чему установки могут использоваться в течение длительного срока. В зависимости от модели предусмотрен принудительный или самотечный отвод. Станции можно устанавливать в разные типы грунта.

Евролос

Это отличные автономные септики, предназначенные для загородного дома. Они обеспечиваются эффективную очистку и не являются требовательными по обслуживанию. При их изготовлении использовались уникальные технологии. Жесткость конструкции достигается благодаря корпусу из полипропилена. Производитель предлагает модели с разного уровня – от энергонезависимых до вариантов с несколькими ступенями очистки.

Что выбрать

При выборе конкретного септика рекомендуем учитывать следующие нюансы:

особенности и характеристики модели;

тип грунта;

особенности участка;

площадь;

количество проживающих.

Еще примите во внимание финансовый вопрос, авторитет производителя и ваши личные предпочтения. Септики для частного дома, подходящий для вашего дома, вы можете выбрать и заказать на сайте https://septik-pod-klyuch.pro/katalog/dlya-doma/.