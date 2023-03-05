Популярность Рено Дастер

Компактный кроссовер известного французского производителя завоевал большую популярность на российском рынке. Ее пик пришелся на первую половину 2010-х. В 2013 году «Рено Дастер» был даже признан автомобилем года в нашей стране.

При этом машина остается востребованной до сих пор. Это касается как приобретения, так и проката авто. Например, сегодня доступна аренда Дастера в Спб. Достаточно обратиться в компанию, оказывающую такую услугу, и вы получите этот кроссовер на срок от 1 до 30 дней.

Особенности

«Рено Дастер» появился на свет в 2010 году. Автомобиль сразу же завоевал сердца европейских автолюбителей. Годом позднее кроссовер попал на российский рынок. Благодаря своим отличным характеристикам и невысокой цене, он стал востребованным в России.

Дастер хорош в городских условиях. Автомобиль отличается маневренностью и уверенно себя чувствует в обычном потоке машин. Он также подходит для легких проселочных дорог. Помимо этого, кроссовер хорошо проявляет себя и на бездорожье.

Удобство внутри салона нельзя назвать сильной стороной этого авто. Однако придираться здесь тоже не стоит. Для своего класса Дастер вполне комфортабелен. Ожидать какого-то сверхкомфорта от бюджетного кроссовера не совсем разумно.

При этом автомобиль обладает вместительным багажником и достаточно удобен. Дастер производит позитивное впечатление на тех, кто реалистично оценивает эту французскую машину.

Достоинства и недостатки

Среди сильных сторон автомобиля можно перечислить:

Брутальный внешний вид;

прочная подвеска, идеально подходящая для российских условий эксплуатации;

отличное рулевое управление;

высокий уровень безопасности;

привлекательная цена.

К недостаткам этой машины можно отнести следующие нюансы:

качество сборки;

неудобная посадка;

плохая шумоизоляция.

Если же смотреть все в совокупности, то сильные стороны явно перевешивает. Подвеска Дастера, его безопасность, отличные ходовые характеристики – все это делает такое авто весьма привлекательным для российских автолюбителей.

Актуальность

Автомобиль подойдет тем, кому приходится часто выезжать за город. Это кроссовер для людей, которые не ходят приобретать машину более дорого ценового сегмента. Для этих целей Дастер становится отличным вариантом.

Выбор конкретного варианта зависит от ваших предпочтений и тех целей, для которых необходим этот популярный кроссовер.