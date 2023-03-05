Популярность Рено Дастер

ента новостей

14:32
Сосновоборский музей презентовал новую экспозицию
14:29
В Петербурге прошел сильный снегопад. Чистить некому?
14:00
Полицейские задержали воришку, совершившего кражу из церкви в Петроградском районе
13:31
Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей
13:22
В Луге мужчина из ружья открыл стрельбу в подъезде
13:13
В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус
13:05
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
13:02
В Шушарах по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
12:55
В центре Петербурга конфлик троих мужчин закончился стрельбой из травмата
12:51
В Петероградском районе автоледи на "Ладе Калина" сбила женщину с коляской
20:29
В ДТП на КАД водитель большегруза выпал из кабины на асфальт
16:23
Киностудия «Ленфильм» и правительство Югры утвердили план по развитию этнического кино
16:17
В Ленобласти выбирают элементы благоустройства
16:10
Картины и предметы роскоши. Как Беглов создал в Смольном «конвейер» по закупке сувенирной продукции
13:44
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки. Есть пострадавший
13:27
В Петербурге обсудили новую редакцию закона о занятости
13:21
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
13:15
В Ленобласти в горящей бытовке погибли два человека
13:03
В Петербурге 15-летняя девочка погибла при падении с 6-го этажа
12:53
В Петроградском районе обокрали Крестовоздвиженский храм
12:41
Во Всеволожске пьяный мужчина на детской площадке таскал мальчика за капюшон
12:34
В Петербурге мужчина погиб под колесами мусоровоза
12:30
В Петербурге мужчина в аптеке отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся
12:25
В Петербурге двое мужчин напали на подростка. Брызнули в глаза из балончика и выстрелили из ракетницы
12:21
В Петербурге будут судить организоторов канала незаконной миграции
10:01
Каковы трудовые права беременных?
09:36
Оформить пособие можно будет проще
09:08
Сколько собрали налогов?
00:48
Крупная победа над минским «Динамо» во втором матче позволила СКА сравнять счёт в серии плей-офф
18:26
В Ленобласти наградили лучших работников региона
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Аренда, прокат, залог » Популярность Рено Дастер

Популярность Рено Дастер

0
46
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Яндекс
Компактный кроссовер известного французского производителя завоевал большую популярность на российском рынке

Компактный кроссовер известного французского производителя завоевал большую популярность на российском рынке. Ее пик пришелся на первую половину 2010-х. В 2013 году «Рено Дастер» был даже признан автомобилем года в нашей стране.

При этом машина остается востребованной до сих пор. Это касается как приобретения, так и проката авто. Например, сегодня доступна аренда Дастера в Спб. Достаточно обратиться в компанию, оказывающую такую услугу, и вы получите этот кроссовер на срок от 1 до 30 дней.

Особенности

«Рено Дастер» появился на свет в 2010 году. Автомобиль сразу же завоевал сердца европейских автолюбителей. Годом позднее кроссовер попал на российский рынок. Благодаря своим отличным характеристикам и невысокой цене, он стал востребованным в России.

Дастер хорош в городских условиях. Автомобиль отличается маневренностью и уверенно себя чувствует в обычном потоке машин. Он также подходит для легких проселочных дорог. Помимо этого, кроссовер хорошо проявляет себя и на бездорожье.     

Удобство внутри салона нельзя назвать сильной стороной этого авто. Однако придираться здесь тоже не стоит. Для своего класса Дастер вполне комфортабелен. Ожидать какого-то сверхкомфорта от бюджетного кроссовера не совсем разумно.

При этом автомобиль обладает вместительным багажником и достаточно удобен. Дастер производит позитивное впечатление на тех, кто реалистично оценивает эту французскую машину.

Достоинства и недостатки

Среди сильных сторон автомобиля можно перечислить:

  • Брутальный внешний вид;
  • прочная подвеска, идеально подходящая для российских условий эксплуатации;
  • отличное рулевое управление;
  • высокий уровень безопасности;
  • привлекательная цена.

К недостаткам этой машины можно отнести следующие нюансы:

  • качество сборки;
  • неудобная посадка;
  • плохая шумоизоляция.

Если же смотреть все в совокупности, то сильные стороны явно перевешивает. Подвеска Дастера, его безопасность, отличные ходовые характеристики – все это делает такое авто весьма привлекательным для российских автолюбителей.

Актуальность

Автомобиль подойдет тем, кому приходится часто выезжать за город. Это кроссовер для людей, которые не ходят приобретать машину более дорого ценового сегмента. Для этих целей Дастер становится отличным вариантом.

Выбор конкретного варианта зависит от ваших предпочтений и тех целей, для которых необходим этот популярный кроссовер. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-01-2023, 14:43
В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка
17-09-2022, 11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
22-01-2023, 20:08
В массовом ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель иномарки
16-09-2022, 10:16
В Петербурге задержали предприимчивого гражданина, пытавшегося похитить «бесхозный» автомобиль
10-08-2022, 12:02
В Петербурге задержан мигрант, угнавший «Рено Дастер» в Мурино
22-04-2019, 23:04
Новый Рено Дастер 2019 – ближе к любителям разнообразной езды

Происшествия на дорогах

0
130
Сегодня, 13:31
Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей
0
100
Сегодня, 13:13
В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус
0
97
Сегодня, 13:05
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
98
Сегодня, 12:51
В Петероградском районе автоледи на "Ладе Калина" сбила женщину с коляской
Наверх