Самые популярные электромобили Tesla

ента новостей

19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
18:49
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель»
13:42
родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте
11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Самые популярные электромобили Tesla

Самые популярные электромобили Tesla

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ev-motors.by
Ни у кого нет сомнений в том, что автомобили Tesla отлично продаются даже на фоне роста популярности китайских брендов.

Ни у кого нет сомнений в том, что автомобили Tesla отлично продаются даже на фоне роста популярности китайских брендов. Но какие именно модели наиболее востребованы в стройных рядах покупателей – знают не все. Предлагаем коротко рассмотреть самые популярные авто Tesla.

Model Y

Электрический кроссовер модели Y – бесспорно, самый продаваемый электрокар в мире. В одной только Европе за 2023 год было реализовано свыше 250000 экземпляров, и это на 85% больше, чем в 2022 году. Не исключено, что в 2024 году количество продаж превзойдет рекорд прошлого года.

Напоминаем, что Tesla Model Y – это компактный кроссовер, который выпускается с 2019 года и по сей день. Электрокар продавался в четырех конфигурациях, но сегодня доступны только две из них:

  • Long Range AWD. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч ровно за 5 секунд. Ограничение максимальной скорости движения установлено на отметке 217 км/ч. Запас хода – 505 км.
  • Performance. Более производительная версия кроссовера разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Ограничение скорости составляет 241 км/ч, а запас хода достигает 480 км.

Большинство Model Y имеют пятиместную компоновку, но можно купить автомобиль Tesla и в семиместном исполнении с тремя рядами сидений в салоне.

Tesla Model Y

Model 3

Электроседан на 5 мест стал своего рода развитием Model S. Он получил новую платформу, а также был доступен в нескольких модификациях. Так, в базовой версии седан имеет стандартную батарею с емкостью, достаточной на поездку на дальность в 350 км. Самая доступная комплектация может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунд. Слишком медленно? Есть и более интересные варианты.

Как вам комплектация Performance AWD, в которой машина может развить скорость в 100 км/ч за 3,5 секунды? Есть и более доступная, но чуть менее производительная версия электрокара Model 3. Она тоже имеет полный привод, однако время разгона до 100 км/ч у нее составляет 4,5 секунды.

Во всех комплектациях Model 3 есть автопилот, панорамное остекление, два багажных отделения и сенсорный дисплей диагональю 15 дюймов. Последний заменяет собой приборную панель.

Model S

Первый продукт компании Tesla разошелся по миру огромным тиражом и имеет 20 модификаций с различным запасом хода, емкостью батареи, приводом, пиковой мощностью, временем разгона до 100 км/ч, максимальной скоростью и годами выпуска. Наиболее актуальной версией на 2024 год остается Plaid – это трехмоторный электроседан мощностью 1020 л. с. с дальностью хода 840 км.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 20:01
5 самых популярных электромобилей в Беларуси на 2024 год
17-11-2021, 11:45
JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска
9-12-2019, 13:41
Новый Tesla Cybertruck и Citroën Karin 1980 года обладают сходствами
2-03-2017, 09:34
Tesla в Петербурге?
11-04-2022, 09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
16-03-2020, 09:41
Самые популярные авто

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
131
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
255
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
156
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх