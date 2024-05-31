Самые популярные электромобили Tesla

Ни у кого нет сомнений в том, что автомобили Tesla отлично продаются даже на фоне роста популярности китайских брендов. Но какие именно модели наиболее востребованы в стройных рядах покупателей – знают не все. Предлагаем коротко рассмотреть самые популярные авто Tesla.

Model Y

Электрический кроссовер модели Y – бесспорно, самый продаваемый электрокар в мире. В одной только Европе за 2023 год было реализовано свыше 250000 экземпляров, и это на 85% больше, чем в 2022 году. Не исключено, что в 2024 году количество продаж превзойдет рекорд прошлого года.

Напоминаем, что Tesla Model Y – это компактный кроссовер, который выпускается с 2019 года и по сей день. Электрокар продавался в четырех конфигурациях, но сегодня доступны только две из них:

Long Range AWD. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч ровно за 5 секунд. Ограничение максимальной скорости движения установлено на отметке 217 км/ч. Запас хода – 505 км.

Performance. Более производительная версия кроссовера разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Ограничение скорости составляет 241 км/ч, а запас хода достигает 480 км.

Большинство Model Y имеют пятиместную компоновку, но можно купить автомобиль Tesla и в семиместном исполнении с тремя рядами сидений в салоне.

Model 3

Электроседан на 5 мест стал своего рода развитием Model S. Он получил новую платформу, а также был доступен в нескольких модификациях. Так, в базовой версии седан имеет стандартную батарею с емкостью, достаточной на поездку на дальность в 350 км. Самая доступная комплектация может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунд. Слишком медленно? Есть и более интересные варианты.

Как вам комплектация Performance AWD, в которой машина может развить скорость в 100 км/ч за 3,5 секунды? Есть и более доступная, но чуть менее производительная версия электрокара Model 3. Она тоже имеет полный привод, однако время разгона до 100 км/ч у нее составляет 4,5 секунды.

Во всех комплектациях Model 3 есть автопилот, панорамное остекление, два багажных отделения и сенсорный дисплей диагональю 15 дюймов. Последний заменяет собой приборную панель.

Model S

Первый продукт компании Tesla разошелся по миру огромным тиражом и имеет 20 модификаций с различным запасом хода, емкостью батареи, приводом, пиковой мощностью, временем разгона до 100 км/ч, максимальной скоростью и годами выпуска. Наиболее актуальной версией на 2024 год остается Plaid – это трехмоторный электроседан мощностью 1020 л. с. с дальностью хода 840 км.