5 самых популярных электромобилей в Беларуси на 2024 год

Небольшие размеры Беларуси делают ее благоприятной страной для EV. Малые расстояния – меньше риски остаться в глуши вдалеке от зарядной станции. Но какие авто с электрическим мотором наиболее популярны в республике? Вот в этом и предлагаем разобраться.

Tesla Model 3 2018

В свое время модель стала своего рода прорывом в индустрии электрических автомобилей. Весьма элегантный дизайн, инновационные технологии в интерьере, высокая производительность – это не могло не сыграть роль в становлении популярности модели. Согласно статистике, более 35% от всех продаж электромобилей в Минске и Беларуси приходятся именно на модель Tesla Model 3 2018.

Tesla Model S 85D 2015

Около 25% от всех продаж электрокаров в стране приходятся на лифтбэк Tesla Model S 85D 2015. EV от компании с мировой известностью привлекает наличием полного привода, быстрым разгоном – 5,4 секунды от 0 до 100 км/ч – большой максимальной скоростью (машина разгоняется до 250 км/ч).

5-дверный электрокар хорошо подходит как для одиночек, так и для семей. Есть багажник объемом 745 литров в задней части кузова и еще 150 литров там, где обычно располагается моторный отсек. Батареи емкостью 85 кВт*ч достаточно, чтобы на полной зарядке преодолеть до 502 км дороги.

Chevrolet Bolt EV 2020

Компактный 5-местный электрокар – то, что надо для маневрирования в больших и тесных городах. На полной зарядке электрический автомобиль проезжает в районе 380 км. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды и комплектуется одним электроприводом. Прочие его характеристики:

колесная база – 2600 мм;

пиковая мощность – 200 л. с.;

крутящий момент – 360 Н*м;

емкость батареи – 60 кВт*ч.

В салоне большой компании может показаться тесно, поэтому Chevrolet Bolt EV 2020 популярен как компактный электрокар для 4 человек. Багажное отделение не очень большое – вмещает 479 литра.

Nissan Leaf S 2019

Практичный электрокар, который уже не первый год пользуется популярностью как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. На автомобиль приходится около 15% от общего количества продаж EV в стране. Причинами востребованности стали: множество комплектаций с широким разбросом цен, высокий клиренс (165 мм), электрический усилитель руля, приемлемый запас хода (около 350 км).

Tesla Model Y 2019

Самый продаваемый электрокар в мире не мог не попасть в этот рейтинг. Электрический кроссовер может преодолеть до 370 км на полной зарядке аккумулятора и развивает скорость в 100 км/ч всего за 5,9 секунд. Если хочется больше динамики, стоит рассмотреть версию Performance. Она за счет большей мощности полного привода разгоняется от 0 до 100 км/ч за считанные 3,5 секунды.