Эксперты советуют: летние Viatti от KAMA TYRES среди самых покупаемых

ента новостей

18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
09:53
Явлинский обеспокоен
09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
09:47
В Петербурге пропавшего ребенка нашли используюя служебную собаку
09:28
Кафе с бывшими бездомными
09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Эксперты советуют: летние Viatti от KAMA TYRES среди самых покупаемых

Эксперты советуют: летние Viatti от KAMA TYRES среди самых покупаемых

0
45
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
KAMA TYRES
Бренд Viatti от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошел в топ-5 марок летних шин

Бренд Viatti от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошел в топ-5 марок летних шин, выбираемых по рекомендации автомехаников. Соответствующее исследование провели специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В ассортименте три линейки летних шин Viatti – для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. Они входят в число победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

«Шины Viatti – это продукт европейского уровня по конкурентной цене. Контроль качества осуществляется в соответствии с международными требованиями на всех этапах производства. В составе сырья оптимальным образом сочетаются натуральные и синтетические компоненты, что придает шинам необходимую мягкость, прочность и эластичность. Viatti прослужат владельцу несколько сезонов подряд, не теряя при этом своих эксплуатационных свойств, благодаря специальной комбинации разных смесей резины при изготовлении и многочисленным нюансам конструкции, дизайна и рисунка протектора», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Viatti Strada Asimmetrico предназначены для легковых автомобилей, их отличают оптимальные показатели надежности и прочности. Асимметричный рисунок протектора обеспечивает стабильное сцепление как с сухой, так и с мокрой дорогой. Усиленные ребра по центру и внешнему краю даже при высоких скоростях равномерно распределяют нагрузку, сохраняя устойчивое движение. Viatti Strada Asimmetrico входят в первичную комплектацию собираемых в России зарубежных марок авто.

Viatti Bosco A/T и Viatti Bosco H/T для внедорожников и кроссоверов, их отличают условия эксплуатации. Первая линейка - для твердого покрытия, проселочных дорог и легкого бездорожья. Вторая – оптимальна для города и магистралей.

Viatti Bosco A/T имеют широкие поперечные канавки и специальные грунтозацепы в плечевой зоне, вместе они повышают проходимость. Продольные канавки неоднородной геометрии и заостренные грани центральных шашек эффективно разбивают водную пленку и грязь, отводя их из пятна контакта. Жесткое центральное ребро и усиленные продольные ряды шашек обеспечивают высокую стабильность даже при маневрах.

Viatti Bosco H/T оснащены рисунком протектора с ярко выраженными сцепными свойствами на мокром покрытии, а также четырьмя продольными канавками, которые отлично удаляют воду из пятна контакта. Многофункциональные ламели улучшают сцепление при дожде, снижают неравномерный износ, обеспечивают стабильность в сложных ситуациях. Усиленные плечевые блоки с изогнутыми кромками препятствуют скольжению при маневрировании.

Приобрести шины Viatti по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://www.autostat.ru/infographics/48676/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-06-2021, 16:25
«ЗнайАвто.ru» высоко оценили преимущества шин Viatti
23-03-2021, 11:27
Летние шины Viatti Bosco H/T для асфальтированных дорог
19-05-2021, 15:57
«За рулем» включил шины Viatti Bosco H/T в топ-5
29-07-2020, 20:03
Покупатели Интернет-магазин KAMA TYRES чаще выбирают Viatti
22-07-2020, 10:39
Эксперты «МаркаКачества»: летние шины Viatti Strada Asimmetrico – лучшее соотношение цена-качество
23-11-2020, 14:33
Viatti Brina (V-521) KAMA TYRES стали одними из лучших зимних шин по доступной цене

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
298
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
321
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
395
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх