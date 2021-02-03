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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Петербурге стартовали продажи электрических спорткаров

В Петербурге стартовали продажи электрических спорткаров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Петербурге за месяц продали почти 20 новых электрических спорткаров и открыли две зарядные станции для электромобилей на Пулковском шоссе.

В Петербурге за месяц продали почти 20 новых электрических спорткаров и открыли две зарядные станции для электромобилей на Пулковском шоссе.

«Порше Центр Пулково» - официальный дилер Porsche в Санкт-Петербурге – реализовал 18 электрических спорткаров Porsche Taycan в первый месяц продаж автомобиля.

Электромобиль представлен в четырех версиях – полноприводные 4S, Turbo, Turbo S и заднеприводный Taycan, заказы на который дилер стал принимать в конце января.

Стоимость начальной версии Taycan - от 6,58 млн рублей, цена топовой версии Turbo S начинается от 12,943 млн рублей.

Минимальная мощность двигателя спорткара в комплектации Taycan составляет 280 кВт (380 л.с.). Максимальная - 560 кВт (761 л.с.) у версии Turbo S. Автомобиль оснащается двухступенчатой коробкой передач и «одноярусной» батарей общей емкостью 79,2 кВтч. В качестве дополнительной опции можно выбрать «двухъярусную» батарею 93,4 кВтч.

С места до 100 км/ч Taycan в версии Turbo S способен разогнаться за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan – это первый серийный электрокар, у которого рабочее напряжение аккумулятора составляет 800 вольт (вместо обычных 400). Это экономит время на зарядку автомобиля и повышает его производительность.

В идеальных условиях батарею Taycan можно зарядить с 5% до 80% за 22,5 минуты (за 5 минут зарядки накапливается энергии на 100 км пути). Максимальный запас хода электромобиля варьируется от 412 км до 484 км в зависимости от версии.

На старте продаж самыми популярными стали более мощные комплектации Taycan - Turbo и Turbo S, а средняя стоимость автомобиля составила 12,5-13 млн рублей. Несколько сделок было совершено в трейд-ин и с привлечением кредитных средств.

- Объем продаж Taycan по итогам первого месяца сравнялся с количеством выданных автомобилей у наиболее популярных бензиновых моделей Porsche, - говорит руководитель отдела развития «Порше Центр Пулково» Андрей Новиков. – Это комфортный, динамичный, сверхуправляемый и стильный автомобиль. Taycan приобретают автолюбители, которые хотят соответствовать новой эпохе электромобильности. И это не только приверженцы марки, но также те, кто раньше не владел автомобилями Porsche. Как правило, у покупателей уже есть опыт управления электрокарами. Многие из них живут за городом, поэтому имеют возможность установить собственное зарядное устройство.

Внешний дизайн Taycan отвечает современным разработкам Porsche. В салоне автомобиля уменьшено количество классических механических органов управления, которое осуществляется интеллектуально и интуитивно, - при помощи сенсорных дисплеев или голосового управления. Porsche впервые предлагает для собственной модели вариант отделки, полностью выполненный без использования кожи, – вместо нее применяются материалы вторичной переработки.

В Taycan доступны два багажника: передний объемом 81 литр, задний – 366 литров. В качестве функций на заказ можно установить интеллектуальную систему оптимизации запаса хода, усилитель рулевого управления и систему активного ведения по полосе.

На территории «Порше Центр Пулково» (Пулковское шоссе, 14) дилер открыл две зарядные станции, которыми свободно могут воспользоваться владельцы любых электрокаров. Для сервисного обслуживания Taycan на СТО автосалона выделены отдельные посты с сотрудниками, прошедшими специальную сертификацию.

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