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Питерец.ру » События в мире » В Гватемале автобус с пассажирами сорвался в овраг. Погиб 51 человек

В Гватемале автобус с пассажирами сорвался в овраг. Погиб 51 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
В Гватемале вчера ранним утром автобус съехал с автомобильного моста в загрязненный овраг, в результате чего по меньшей мере 51 человек погиб

В Гватемале вчера ранним утром автобус съехал с автомобильного моста в загрязненный овраг, в результате чего по меньшей мере 51 человек погиб и оставшиеся в живых оказались в ловушке, сообщил представитель городского пожарного управления.

Плотно набитый автобус направлялся в столицу из города Сан-Агустин-Акасагуастлан по оживленному маршруту в город, когда он упал примерно на 20 метров (65 футов) от Пуэнте-Беличе, автомобильного моста, который пересекает дорогу и ручей.

Пресс-секретарь Карлос Эрнандес сообщил, что тела 36 мужчин и 15 женщин были отправлены в провинциальный морг, созданный на случай аварии.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур и направил армию страны и агентство по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в ликвидации последствий.

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