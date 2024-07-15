Обстановка в США накалилась

«Питерец.ру» отмечает, что покушение на Дональда Трампа стало один из важнейших событий минувших выходных. Кандидату в президенты США лишь по счастливой случайности удалось остаться в живых – пуля задело ухо, но все могло быть гораздо хуже.

Хотя президент Байден осудил покушение на своего конкурента, назвав подобное недопустимым, напряженность в американском обществе все равно возросла. Некоторые эксперты отмечают кровавый характер предвыборной гонки.

По данным опроса, 84% граждан США обеспокоены ситуацией с политическим насилием в стране. Еще примерно 66% считают, что это насилие лишь усиливает кризис в стране, а 50% боятся гражданской войны, которая может, по их мнению, произойти в течение 10 лет. Также высказываются опасения, что могут начаться массовые протесты, напоминающие ситуацию 1968 года.