Кубинцы примут решение об однополых браках на национальном референдуме

Торт с фигурками двух невест растаял на карибской жаре, и гости свадьбы вслух волновались, что одно из частых отключений электроэнергии на Кубе может ударить в любой момент, но для Аннери Риверы Веласко и Йеннис Эрнандес Молина этот день был одним из самых счастливых в их жизни. жизни.

Две женщины поженились в сентябре в окружении небольшой группы ЛГБТК-активистов в приморском городе Матансас. Но их союз не признан кубинским правительством, по крайней мере пока.

Это может измениться уже в воскресенье, когда, как ожидается, миллионы кубинцев проголосуют за или против капитального пересмотра семейного кодекса на управляемом коммунистами острове, существующего более четырех десятилетий, который будет включать в себя исторический шаг по легализации того же самого. половой брак.

«Это законное право, и мы все должны быть равны перед законом. Это вопрос прав человека», — сказала Йеннис Эрнандес CNN через несколько мгновений после своей свадьбы в столичной общинной церкви, дружественной к ЛГБТК церкви, которая является одной из немногих на острове, где заключаются однополые браки.

После церковной службы пара напомнила собравшимся друзьям и членам семьи проголосовать за новый семейный кодекс.

«Я считаю, что мы все равны с точки зрения прав, выбора, возможностей и с точки зрения того, чтобы быть гражданином и выражать это гражданство. Я не думаю, что мы хуже остального общества», — сказала Аннери Ривера, которая сказала, что, если новый семейный кодекс будет принят, она и Эрнандес проведут гражданскую свадьбу, что будет означать в глазах кубинского государства, что они законны. женатый.



