ента новостей

19:57
В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад
19:52
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться
19:47
Динамика роста доходов петербуржцев отстает от подорожания недвижимости в 20 раз
18:50
Народный фронт в Петербурге просит губернатора города защитить права граждан при осуществлении программы реновации
18:45
Косово начинает выдавать гражданам Сербии дополнительные документы, поскольку протестующие блокируют дороги
18:37
Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков
16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
15:13
Новые развязки на М-11 «Нева» ускорят путь к аэропорту Пулково
15:08
СПбГМТУ принял участие в научно-технологическом конкурсе «Большие вызовы»
15:02
Петербуржцы раскритиковали Смольный за нежелание привести зеленые зоны города в порядок
14:34
В Петербурге запретили интернет-игру
13:59
В Ленобласти на пожаре погибла 77-летняя пенсионерка
13:50
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте
12:05
В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
11:57
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств в отношении пенсионеров
11:50
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:34
В Ленобалсти подросток с переломами госпитализирован после переворота иномарки
11:26
В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
11:20
В Ленобласти мужчина на скутере погиб врезавшись в дерево
11:11
В Ленобласти иномарка наехала на отбойник и перевернулась. Погиб пассажир
11:02
В Петербурге иномарка сбила 17-летнего подростка
11:01
Путин напугал «Цирконом»
10:00
Занимают меньше
09:15
Новых ограничений не будет
15:44
СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев
11:50
С Днём Военно-Морского Флота России!
15:12
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
13:42
В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста
13:35
В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров
11:13
В Ленобласти семейные посиделки закончились поножовщиной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Косово начинает выдавать гражданам Сербии дополнительные документы, поскольку протестующие блокируют дороги

Косово начинает выдавать гражданам Сербии дополнительные документы, поскольку протестующие блокируют дороги

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Правительство Косово в понедельник начало выдавать дополнительные документы сербским гражданам

Правительство Косово в понедельник начало выдавать дополнительные документы сербским гражданам, пересекающим его территорию, поскольку сербы, проживающие на севере страны, которые выступают против решения, заблокировали дороги, ведущие к двум пограничным переходам.
Спустя четырнадцать лет после того, как Косово провозгласило независимость от Сербии, около 50 000 сербов на севере все еще пользуются номерными знаками и документами, выданными сербскими властями, отказываясь признавать правительство Приштины и его институты.
После напряженности в воскресенье и консультаций с послами США и ЕС правительство заявило, что отложит до 1 сентября решение, дающее местным сербам 60 дней для перехода на косовские номерные знаки и требующее выдачи дополнительных документов на границе сербским гражданам, в том числе проживающих в Косово без местных документов.

Но поскольку в понедельник утром загруженные гравием грузовики и тяжелая техника продолжали блокировать дороги, ведущие к пограничным переходам Брняк и Яринье на севере Косово, правительство начало выдавать документы на самом большом пограничном переходе Мердаре.

«Это решение будет выполняться до тех пор, пока не будут убраны все баррикады и не будет обеспечена свобода передвижения людей и товаров», — заявил министр внутренних дел Косово Джелал Швечла.

Вертолеты миссии КФОР под руководством НАТО пролетели над северной частью Косово, населенного преимущественно сербами и напрямую связанного с Сербией. Пограничные переходы Брняк и Яринье оставались закрытыми.
Косово было признано как независимое государство более чем 100 странами, но не Сербией или Россией.

Год назад, после того как местные сербы в другом ряду заблокировали те же дороги из-за номерных знаков, правительство Косово развернуло специальные полицейские силы, а Белград направил истребители вплотную к границе.

Напряженность в отношениях между двумя странами остается высокой, а хрупкий мир в Косово поддерживается миссией НАТО с 3770 военнослужащими на местах. В воскресенье в северном городе Митровица и его окрестностях были видны итальянские миротворцы.
Две страны обязались в 2013 году начать диалог, спонсируемый Европейским союзом, чтобы попытаться решить нерешенные вопросы, но достигнут незначительный прогресс.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-01-2014, 09:31
Милонов достал и косоваров
29-11-2021, 19:54
Ливанские демонстранты блокируют дороги из-за экономического кризиса
21-01-2014, 09:37
Неугомонный Милонов
14-12-2021, 14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
26-02-2013, 08:25
Выдавать гражданам бумажные паспорта будут до 2025 года
27-09-2021, 13:57
Власти заблокировали прибрежную зону Ла-Пальмы, поскольку лава приближается к морю

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
0
84
Сегодня, 11:34
В Ленобалсти подросток с переломами госпитализирован после переворота иномарки
0
84
Сегодня, 11:20
В Ленобласти мужчина на скутере погиб врезавшись в дерево
0
73
Сегодня, 11:02
В Петербурге иномарка сбила 17-летнего подростка
Наверх