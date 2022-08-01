Косово начинает выдавать гражданам Сербии дополнительные документы, поскольку протестующие блокируют дороги

Правительство Косово в понедельник начало выдавать дополнительные документы сербским гражданам, пересекающим его территорию, поскольку сербы, проживающие на севере страны, которые выступают против решения, заблокировали дороги, ведущие к двум пограничным переходам.

Спустя четырнадцать лет после того, как Косово провозгласило независимость от Сербии, около 50 000 сербов на севере все еще пользуются номерными знаками и документами, выданными сербскими властями, отказываясь признавать правительство Приштины и его институты.

После напряженности в воскресенье и консультаций с послами США и ЕС правительство заявило, что отложит до 1 сентября решение, дающее местным сербам 60 дней для перехода на косовские номерные знаки и требующее выдачи дополнительных документов на границе сербским гражданам, в том числе проживающих в Косово без местных документов.

Но поскольку в понедельник утром загруженные гравием грузовики и тяжелая техника продолжали блокировать дороги, ведущие к пограничным переходам Брняк и Яринье на севере Косово, правительство начало выдавать документы на самом большом пограничном переходе Мердаре.

«Это решение будет выполняться до тех пор, пока не будут убраны все баррикады и не будет обеспечена свобода передвижения людей и товаров», — заявил министр внутренних дел Косово Джелал Швечла.

Вертолеты миссии КФОР под руководством НАТО пролетели над северной частью Косово, населенного преимущественно сербами и напрямую связанного с Сербией. Пограничные переходы Брняк и Яринье оставались закрытыми.

Косово было признано как независимое государство более чем 100 странами, но не Сербией или Россией.

Год назад, после того как местные сербы в другом ряду заблокировали те же дороги из-за номерных знаков, правительство Косово развернуло специальные полицейские силы, а Белград направил истребители вплотную к границе.

Напряженность в отношениях между двумя странами остается высокой, а хрупкий мир в Косово поддерживается миссией НАТО с 3770 военнослужащими на местах. В воскресенье в северном городе Митровица и его окрестностях были видны итальянские миротворцы.

Две страны обязались в 2013 году начать диалог, спонсируемый Европейским союзом, чтобы попытаться решить нерешенные вопросы, но достигнут незначительный прогресс.