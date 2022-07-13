Видео с камер наблюдения за стрельбой в школе Увальде вызывает пристальное внимание правоохранительных органов

Видео с камер наблюдения реакции правоохранительных органов во время бойни в школе Увалде дает наиболее четкое представление о том, как офицеры ждали возле начальной классной комнаты, пока вооруженный преступник продолжал стрелять, убив 21 ученика и учителя 24 мая.

На видео, которое было опубликовано газетой Austin American-Statesman во вторник, видно, как реагирующие офицеры подходят к двери класса через несколько минут после того, как стрелок вошел, но отступают после того, как боевик открыл по ним огонь. Спустя более часа, когда в коридоре становилось все больше и больше офицеров из разных агентств, правоохранительные органы взломали дверной проем класса, и стрелок был застрелен.

Местные власти и семьи жертв осудили решение обнародовать отснятый материал до того, как пострадавшие смогли увидеть его своими глазами. А видео, которое журнал American-Statesman слегка отредактировал, чтобы скрыть личность по крайней мере одного ребенка и убрать детские крики, по-прежнему оставляет нерешенными вопросы, в частности, почему реакция правоохранительных органов была такой запоздалой.

«Они просто не действовали. Они просто не двигались», — заявил комиссар округа Ювальде Рональд Гарза в программе «Новый день» CNN в среду. «Я просто не знаю, что творилось в головах тех полицейских в тот трагический день, но… с их стороны просто не было никаких действий».

Видео также не отвечает на вопрос, «кто, если вообще кто-нибудь, был главным», заявил во вторник CNN сенатор от штата Роланд Гутьеррес (D).

«Даже если мы увидим 77 минут в коридоре, это не скажет нам, кто был главным или кто должен был быть главным. И я думаю, что печальная констатация того, что произошло 24 мая, заключается в том, что никто не был ответственным за это».

Гутьеррес раскритиковал Департамент общественной безопасности Техаса за то, что на месте находится множество офицеров, но они не контролируют ситуацию. Государственное агентство постоянно указывало на Педро «Пита» Арредондо, начальника полиции школьного округа Увальде, как на командира во время нападения.

Арредондо был отправлен в отпуск в качестве начальника полиции школьного округа в июне и не делал существенных публичных заявлений о своем решении в тот день, несмотря на пристальное общественное внимание, хотя он сказал Texas Tribune, что не считает себя лидером на месте происшествия. Во вторник городской совет Увальде принял его отставку с должности члена совета.

Семьи жертв заявили, что они обеспокоены просочившимися кадрами, заявив, что это лишь последний из длинной череды примеров того, как их желания отодвигались в сторону. Чиновники говорят, что они планировали показать отснятый материал семьям в эти выходные, прежде чем опубликовать его.

«У семей нет причин видеть это», — сказал мэр Увальде Дон Маклафлин об утечке. «Я имею в виду, что они собирались посмотреть видео, но им не нужно было видеть входящего преступника и слышать выстрелы. Им не нужно переживать это заново, они уже достаточно пережили», — сказал он.