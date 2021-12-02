Алек Болдуин: «Я не нажимал на курок» на съемочной площадке «Ржавчины»

Алек Болдуин сказал ABC News, что никогда не спускал курок пистолета, из которого застрелил постановщика Галину Хатчинс на съемках «Ржавчины».

«Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на курок», - сказал Болдуин в опубликованном в среду отрывке из сидячего интервью - его первом после октябрьской стрельбы.

Когда его спросили, почему он направил пистолет на Хатчинса и нажал на спусковой крючок, когда этого не было в сценарии, Болдуин ответил: «Я бы никогда не нацелил пистолет на кого-либо, а затем нажал на курок, никогда».

Болдуин также сказал, что понятия не имеет, как боевая пуля попала в револьвер Кольта 45-го калибра, который он использовал в этой сцене. «Кто-то пустил в ружье боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории», - сказал он.

Эмоциональный Болдуин заметно борется со слезами, когда говорит о Хатчинсе.

«Она была тем, кого любили все, кто работал с ней, любили все, кто работал с ней, и восхищались ею», - сказал Болдуин, добавив, - «мне это не кажется реальным».

На вопрос Джорджа Стефанопулоса, была ли стрельба худшим, что с ним когда-либо случалось, Болдуин ответил утвердительно, «потому что я вспоминаю и думаю, что я мог сделать?»

ABC собирается транслировать интервью в четверг вечером.

Хатчинс был убит, а режиссер Джоэл Соуза ранен в октябре после того, как Болдуин разрядил оружие во время репетиции, которая содержала то, что, по подозрению властей, было боевым патроном.

Инцидент, расследование которого продолжается, возобновил призывы к более эффективной практике безопасности на съемочной площадке в отношении использования оружия.

Болдуин сказал, что, по его мнению, полицейские должны присутствовать на «каждом фильме / телевизоре, в котором используется фальшивое или иное оружие» для наблюдения за безопасностью оружия.