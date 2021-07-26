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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти громкая музыка стала причиной драки со стрельбой

В Ленобласти громкая музыка стала причиной драки со стрельбой

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Волховском районе Ленинградской области пенсионер пистолетом и кулаками отстаивал своё право на громкие мелодии

Минувшим воскресеньем к полицейским Волховского района Ленинградской области обратился 41-летний местный житель, который сообщил о том, что вечером накануне в деревне Плотичное в него стрелял из пистолета пожилой сосед.

Конфликт произошел из-за громко звучащей музыки с участка 60-летнего мужчины. По словам заявителя, на просьбу сделать музыку потише, пенсионер начал нецинзурно выражаться в его адрес, а потом вытащил пистолет и выстрелил в его сторону, но промахнулся.

Далее между оппонетами ссоры произошла драка, в ходе которой стрелок-пенсионер приставил пистолет к голове заявителя и дважды нажал на курок. Действия он подкрепил словами, о готовности убивать. Однако выстрелов не последовало, пистолет не был заряжен. На звуки потасовки прибежал сын-школьник любителя громкой музыки. Он откинул пистолет на веранду и крикнул отцу, чтобы тот спрятал оружие.

Прибывшие вечером 25 июля на участок в Плотичное правоохранители обыскали дом пожилого мужчины и нашли травматический пистолет, магазин с тремя патронами и кобуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район покушение на убийство хулиганство
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