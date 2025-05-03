На Новоколомяжском проспекте конфликт мужчин завершился стрельбой

2 мая к полицейским Приморского района Петербурга пришло сообщение из больницы о том, что к ним обратился 51-летний мужчина с ранением руки, которое, к счастью, не представляло серьезной угрозы.

Как выяснили полицейские, накануне вечером, примерно в половине десятого, на Новоколомяжском проспекте, в подъезде дома номер 12 корпус 1, произошла неприятная ситуация. В ходе ссоры неизвестный несколько раз пальнул в сторону пострадавшего из аэрозольного пистолета "Пионер".

По подозрению в этом инциденте задержали и доставили в участок 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, который работает логистом-оператором.

На него составили протокол об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве.

С места происшествия изъяли тот самый аэрозольный пистолет "Пионер". Сейчас решается вопрос о том, стоит ли возбуждать уголовное дело.