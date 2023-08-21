В Колпино задержали стрелка из аэрозольного пистолета «Пионер»

Накануне днем около 14 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что он слышал выстрелы возле дома 63 по Октябрьской улице.

Прибывшими незамедлительно на место происшествие сотрудниками полиции по горячим следам около дома 63 по Октябрьской улице задержан 34-летний местный житель, у которого был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет «Пионер», стреляющий свето-шумовыми боеприпасами.

Cтрелок доставлен в отдел полиции, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).