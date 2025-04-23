В Ленобласти восьмилетней девочке сломали ногу во время массажа

17 апреля 2025 года в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 43-летнего мужчины. Он сообщил, что его 8-летней дочке повредили ногу во время процедуры массажа.

В ходе проверки выяснилось, что в один из дней марта, а именно 25 числа, девочка проходила сеанс массажа у 53-летнего массажиста в населенном пункте Юкки Всеволожского района.

После завершения массажа ребенок пожаловался родителям на болезненные ощущения в ноге. Впоследствии родители обратились за медицинской помощью, и в больнице у девочки обнаружили перелом нижней части бедренной кости.

В связи с произошедшим, следователи Всеволожского района возбудили уголовное дело по статье 118, часть 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящий момент ведется следствие.