На Новоизмайловском проспекте мигрант ограбил соотечественницу

18 марта к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 41-летней гражданки одного из государств Центральной Азии. Женщина рассказала стражам порядка о том, что накануне вечером около дома 34 по Новоизмайловскому проспекту неизвестный ударил ее по лицу и выхватил у нее из рук сумку с мобильным телефоном, стоимостью 10 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 19 марта, около 20 часов 00 минут возле дома 37 по Варшавской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 56-летнего соотечественника пострадавшей.

Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника избрали меру пресечения - арест.