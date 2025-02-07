В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку

Ранее сообщалось, что 5 февраля около 22 часов 45 минут возле дома 2 по улице Ушинского каршеринговый автомобиль «Джили» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, на вид 75 лет, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

После совершенного наезда водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшей и не сообщив в экстренные службы.

Женщину-пешехода доставили в больницу, где она позже скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Неподалеку от места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен брошенный автомобиль и установлена личность владельца аккаунта, на который была оформлена последняя аренда.

Им оказался 52-летний уроженец Дагестана, проживающий в доме 11 на Поэтическом бульваре в Петербурге.

Мужчина рассказал полицейским, что никогда не пользовался каршерингом, а оформлением аккаунта на его имя занимался его 18-летний сын, он же в тот вечер и находился за рулем иномарки.

Молодого человека задержали в той же квартире и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Как оказалось, водительского удостоверения он никогда не получал.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.