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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку

В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали скрывшегося водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку

Ранее сообщалось, что 5 февраля около 22 часов 45 минут возле дома 2 по улице Ушинского каршеринговый автомобиль «Джили» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, на вид 75 лет, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

После совершенного наезда водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшей и не сообщив в экстренные службы. 

Женщину-пешехода доставили в больницу, где она позже скончалась. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Неподалеку от места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен брошенный автомобиль и установлена личность владельца аккаунта, на который была оформлена последняя аренда. 

Им оказался 52-летний уроженец Дагестана, проживающий в доме 11 на Поэтическом бульваре в Петербурге. 

Мужчина рассказал полицейским, что никогда не пользовался каршерингом, а оформлением аккаунта на его имя занимался его 18-летний сын, он же в тот вечер и находился за рулем иномарки. 

Молодого человека задержали в той же квартире и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. 

Как оказалось, водительского удостоверения он никогда не получал.                                                                                                                     

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.                                                                                      

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход
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