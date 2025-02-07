В Петербурге ликвидировали подпольное казино

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно с коллегами из УМВД по Петроградскому району пресекли деятельность подпольного казино, располагавшегося в квартире дома 3 по Лахтинской улице.
Полицейскими были обнаружены и изъяты 8 игровых автоматов, 15 компьютеров, оборудованных для азартных игр.
В казино находились трое игроков, а также трое администраторов. Всех доставили в отдел полиции доя разбирательства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация игорной деятельности).
Игроков после профилактической беседы отпустили. Администраторов, двух женщин, 22 и 39 лет, и 29-летнего мужчину, допросили в качестве подозреваемых.
Устанавливаются масштабы незаконного бизнеса.